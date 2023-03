Notre-Dame de Paris sera présentée à Montréal en août

La comédie musicale Notre-Dame de Paris sera de retour pour six soirées cet été à Montréal, seule ville québécoise à accueillir le spectacle.

La nouvelle mouture de la comédie musicale, créée pour son 25e anniversaire, sera présentée du 2 au 6 août prochains à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. La nouvelle distribution du spectacle, qui sera annoncée plus tard, s’envolera ensuite vers Paris à l’automne.

Les billets pour Notre-Dame de Paris à Montréal seront en prévente jeudi, puis disponibles au grand public vendredi.

Il y a un an, 100 000 personnes avaient assisté aux représentations de la comédie musicale organisées à travers le Québec. Le spectacle créé par Luc Plamondon et Richard Cocciante à partir de l'œuvre de Victor Hugo a été présenté à plus de 5000 reprises dans 20 pays.