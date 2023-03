Tragédie à Amqui : et si ça arrivait ici, est-ce qu’on serait prêt ?

Sur la Côte-Nord, alors que l’éloignement peut être source d’inquiétude concernant la rapidité de réponse des services d'urgence, la Ville de Sept-Îles et la Sûreté du Québec (SQ) disent avoir en place les mesures appropriées si un événement de la sorte se produisait.

C'est certain qu’on ne souhaite pas que ça survienne (...) mais si ça arrivait, on est la police nationale, donc on a tous les services nécessaires pour agir de façon rapide sur les lieux tant au niveau des déplacements policiers, qu’au niveau des enquêteurs , explique l'agent d’information pour la SQ , le sergent Hugues Beaulieu. Il rappelle d'ailleurs que le mandat de la SQ est national, et qu'elle dispose ainsi de moyens conséquents.

«Si ça arrivait, on déploierait un même service que pour ce qui est arrivé à Amqui», explique Hugues Beaulieu (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Par exemple, la création d'un centre d’organisation pour des victimes peut se faire rapidement, souligne Hugues Beaulieu. On a des systèmes de déplacement très rapide, comme l’hélicoptère. Mais les équipes locales sont aussi en mesure de faire un premier traitement du dossier extrêmement rapidement et efficacement.

Le directeur de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam se veut lui aussi rassurant, et précise que la ville dispose d’un plan de mesures d’urgence coordonné.

« Pour des situations comme celle-là, où on aurait plusieurs blessés ou décès, on a des mesures d’urgence qui sont évidemment attachées à celles du CISSS Côte-Nord et de la SQ. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Un guide des mesures d’urgence, ça définit beaucoup les rôles des participants et des intervenants , de manière à ce que la communication et la coordination entre les différents services d’urgence se fassent rapidement. Mais certains événements, comme celui d’Amqui, sont impossibles à prévoir, précise Patrick Gwilliam.

Une tragédie qui fait réfléchir

Pour le président de l’Alliance des MRC de la Côte-Nord, préfet de la MRC de Sept-Rivières et maire de Port-Cartier, Alain Thibault, il va sans dire que l’événement incite à la réflexion.

Je le sais pas si on y a pensé et si on en a discuté avant. Mais je pense que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va faire partie de nos discussions , insiste-t-il.

Pour Alain Thibault, la question de l’éloignement met en lumière une certaine vulnérabilité des Nord-Côtiers. C’est toujours le temps et la distance qui joue contre nous , quoi qu’il reconnaisse qu’au sein de la MRC de Sept-Rivières, les services d’urgence peuvent aussi être mis en commun au besoin.

« À notre prochaine réunion à la MRC, ça va être un point qui sera soulevé. Oui, ça va faire une amorce de discussion afin de mettre en place un plan d’évacuation pour les victimes. » — Une citation de Alain Thibault, maire de Port-Cartier et préfet de la MRC de Sept-Rivières

Dans de plus petites municipalités, comme à Pointe-Lebel, ce type d'évènement fait réfléchir. Aux yeux du directeur général, Xavier-Émile Kauffmann, il est essentiel d’avoir des mesures d'urgence en place.

Il confirme qu'à Pointe-Lebel, un cartable de sécurité civile fait office de plan d’urgence qui permet d’être prêt advenant un péril ou un désastre .

Le directeur général de la municipalité de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffmann (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Cependant, Xavier-Émile Kauffmann, estime qu'il est important que les plans d'urgence soient régulièrement à jour et que les différentes municipalités au sein d'une MRC puissent en discuter au besoin.

Avec les informations d’Aurélie Girard