Le Groupe Huot annonce des mises à pied

Des employés de Millénum construction ont été avisés mercredi matin.

Les chantiers de l'entreprise ont été mis sur pause le 24 février. Tout est présentement fait afin de remettre les chantiers en marche le plus rapidement possible , affirme l'entreprise.

« Cependant, étant donné la situation et les délais engendrés par l’analyse de la priorisation des chantiers, les employés ont été mis à pied temporairement, ce matin, le temps que les décisions finales soient prises sur la reprise des chantiers. » — Une citation de Millenum construction

Des employés d'Atelier H, responsable de la conception des projets immobiliers du Groupe Huot, seront également mis à pied à partir du 15 mars.

Selon nos informations, des employés du restaurant Le Commandant, situé dans le Complexe Capitale Hélicoptère, ont aussi été mis à pied. Le restaurant a récemment cessé de servir les déjeuners.

Selon l'agence Brouillard, responsable des communications du Groupe Huot, ces mises à pied touchent seulement un total de 30 personnes pour l'ensemble de l'entreprise.

Or, sur son site Internet, Millénum construction indique embaucher à elle seule plus de 1135 employés et collaborateurs.

Aux prises avec des problèmes financiers, le Groupe Huot a récemment annoncé avoir reçu de l'aide financière de partenaires privés.

Il a également diminué ses services au Complexe Capitale Hélicoptère.

Plus de détails à venir