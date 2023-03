La Corée du Sud construira « le plus grand centre de semiconducteurs au monde »

Le géant technologique sud-coréen Samsung Electronics prévoit investir 300 000 milliards de wons (313 milliards de dollars canadiens) sur 20 ans pour permettre à la Corée du Sud de construire le plus grand centre de fabrication de puces électroniques au monde.

Le projet de Samsung fait partie d'un plan d'investissement du secteur privé de 550 000 milliards de wons (environ 575 milliards de dollars canadiens) dévoilé par le gouvernement mercredi. La stratégie de Séoul vise notamment à accroître la compétitivité dans la fabrication des puces, des écrans et des batteries.

Le ministère de l'industrie a indiqué dans un communiqué que les nouveaux sites de production de Samsung comprendront cinq usines de fabrication de puces. Ils attireront jusqu'à 150 fabricants de matériaux, de pièces et d'équipements, des fabricants de puces sans usine et des organisations de recherche et de développement dans le domaine des semiconducteurs près de Séoul.

La rapidité [de la mise sur pied du centre] est importante. Le gouvernement fera de son mieux pour [la] réaliser , a déclaré le président Yoon Suk Yeol, selon une retranscription fournie par ses services.

Outre les investissements du secteur privé, le gouvernement compte verser de sa poche des millions de dollars sur la recherche et le développement de technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle (IA).

La course aux semiconducteurs

Cette annonce survient dans un contexte où d'autres pays prennent des mesures pour soutenir l’industrie des semiconducteurs, dont les États-Unis, qui a récemment publié les détails de sa loi CHIPS, offrant des milliards de dollars en subventions aux fabricants de puces qui investissent dans le pays.

Le champ de bataille économique, qui a récemment commencé avec les puces, s'est élargi. Les pays accordent des subventions et des aides fiscales à grande échelle , a déclaré mercredi le président Yoon Suk Yeol.

La Corée du Sud abrite déjà les deux plus grands fabricants mondiaux de puces à mémoire, soit Samsung Electronics et SK Hynix. Le pays cherche à améliorer la stabilité de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi devenir un acteur majeur dans les puces sans mémoire, actuellement dominé par des fabricants de puces tels que la société taiwanaise TSMC et Intel.