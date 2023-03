Des créateurs de jeux vidéos de Québec s’implantent à Montréal

Le studio Yellow Brick Games a été fondé en février 2020 par quatre vétérans de l’industrie. Depuis un an, le nombre d’employés est passé de 30 à une cinquantaine.

La plupart travaillent à Québec, mais une dizaine de personnes sont maintenant basées à Montréal. Yellow Brick Games considère qu’il est important qu’ils puissent avoir un endroit pour pouvoir se regrouper.

Ça permet de faire du team building. Les gens vont souvent, à la maison, faire des tâches plus demandantes au niveau intellectuel et après vont pouvoir aller au bureau pour échanger des idées. Dans un milieu créatif comme le nôtre, le fait de pouvoir échanger, discuter, c'est toujours bénéfique , mentionne le président et cofondateur de Yellow Brick Games, Thomas Giroux.

Les studios occupent des locaux dans les Lofts Cadbury, sur le Plateau-Mont-Royal, à Montréal. Photo : Les lofts Cadbury

Espaces partagés

Les nouveaux locaux montréalais sont situés dans l’ancienne usine de Cadbury et sont partagés avec un autre jeune studio indépendant, Soliton Interactive.

On a eu la chance de les rencontrer durant une délégation en Belgique en octobre dernier et on a vu que les deux studios, on avait un peu la même philosophie, la même approche , raconte Thomas Giroux.

Les équipes de Yellow Brick Games et Soliton Interactive Photo : Courtoisie / Yellow Brick Games

À échelle humaine

La philosophie de Yellow Brick Games, c’est notamment de demeurer une entreprise à échelle humaine. La jeune pousse souhaite se rendre au maximum à environ 70 employés et faire affaire avec d’autres studios, au besoin.

On n'a pas l'idée de devenir une multinationale. C'est vraiment de permettre à des gens de vivre une expérience qui est beaucoup plus à échelle humaine. Tout le monde se connait, peuvent donner du feedback à des gens d'autres départements. On travaille en collégialité , explique le président.

Le studio de Québec Yellow Brick Games a dévoilé les premières images illustrant le concept de leur jeu de rôle. (Photo d'archives) Photo : Yellow Brick Games

Jeu en développement

L’équipe de Yellow Brick Games développe un jeu, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, et qui devrait être lancé dans deux ans.

Ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu dans l’univers fantastique, action RPG. On a des gens comme Mike Laidlaw qui ont embarqué dans l'aventure. Il a travaillé sur des franchises comme Dragon Age. Ça donne une espèce de direction et de style qu'on veut avoir, mais on n'a pas complètement dévoilé le jeu , se contente de dire Thomas Giroux.

Les locaux de Montréal sont ouverts depuis deux semaines et déjà, l’entreprise affirme y voir des bénéfices.