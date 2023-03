Liste des prêtres jésuites publiée : 5 prêtres de Regina parmi les personnes visées

Cinq prêtres ayant servi à Regina figurent dans la liste des 27 prêtres et frères publiée lundi par les Jésuites du Canada dans un communiqué, et contre lesquels pèsent des « accusations crédibles » d’abus sexuels sur des mineurs.

Les cinq religieux ont notamment servi au Collège Campion de Regina, un établissement jésuite rattaché à l’Université de Regina.

D’ailleurs, l’un d'eux, le père David Eley est toujours vivant et a agi à titre de président du collège pour une période de 18 mois.

Il a donné sa démission en 2002 pour des raisons jugées personnelles .

Dans un courriel, le Collège Campion a précisé que ce prêtre est désormais sous la gouverne des Jésuites et fait partie d'un plan de sécurité qui lui confère un ministère restreint. De plus, le courriel confirme que le père Eley ne traite pas avec le public.

Le collège a par ailleurs dit mercredi qu’il avait déjà offert ses excuses aux victimes et que certaines de ces excuses ont été faites directement aux victimes alléguées.

Nous continuons à demander humblement pardon et à offrir notre soutien aux survivants dans leur processus de guérison. Dans certains cas, les supérieurs provinciaux ont présenté des excuses personnelles aux survivants, soit par écrit, soit lors de réunions en face à face.

En 2019, les Jésuites du Canada avaient annoncé qu’une liste devait être publiée au printemps 2021, mais la COVID-19 ayant ralenti le processus de cueillette d’information, la liste n'avait pas pu voir le jour.

Il s’agit d'une étude qui a analysé 60 ans de fichiers avec l’aide d’une organisation d'évaluation des risques, King International Advisory Group.

Le père Erik Oland, qui dirige l’Ordre des Jésuites du Canada, a indiqué que la publication de la liste fait resurgir des douleurs chez les présumées victimes.

Nous sommes conscients que le fait de voir le nom d’un agresseur imprimé peut rouvrir de vieilles blessures. Néanmoins, nous publions cette liste en partie à la demande des victimes et des groupes de défense des victimes afin de favoriser la guérison, de reconnaître la gravité de leur traumatisme et de leur souffrance, de reconnaître leur expérience et de promouvoir la justice et la transparence.

Dans un courriel, mercredi, l'archidiocèse de Regina par la voix de Pamela Wells, activiste pour les victimes et du révérend Brian Meredithh a réitéré son appui aux victimes.

« Toute annonce d'abus sexuels commis par des membres du clergé rappelle l'impact dévastateur de l'abus de pouvoir et invite à la transparence, à la responsabilité et au soutien. » — Une citation de Brian Meredith, vicaire général, archidiocèse de Regina

La liste publiée par les Jésuites du Canada est l’une des plus exhaustives à avoir été publiée au pays.