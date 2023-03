La Fête du lac des Nations offrira une vingtaine de spectacles de plus

Une nouvelle scène sera installée au bord de l'eau. Elle permettra l'ajout d'une vingtaine de spectacles à la programmation régulière.

Cette nouvelle installation offrira aux festivaliers et festivalières des performances hautes en couleurs de chansonniers, artistes et DJs talentueux, chaque soir de fête, à 17 h, 19 h 30 et 21 h , peut-on lire dans un communiqué.

La scène permettra également de présenter des spectacles pour la famille le samedi et le dimanche.

La programmation complète sera dévoilée le 29 mars prochain.

La Fête du lac des Nations se déroulera du 18 au 23 juillet.