Projet de zone tampon à Rouyn-Noranda : les partis d’opposition fustigent la CAQ

Selon nos informations, Glencore, propriétaire de la fonderie, devra acheter 80 résidences, les démolir et verdir le secteur. Québec, de son côté, assumera les coûts de création d’un nouveau quartier, évalués à 85 millions de dollars.

« C’est incroyable! La CAQ préfère déménager 200 familles plutôt que de mettre au pas une multinationale milliardaire. » — Une citation de Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

Ce n’est pas la première fois dans ce dossier-là, mais là, la cause est entendue. La vraie priorité de la CAQ, ce n’est pas la santé des gens de Rouyn-Noranda, c’est d'accommoder le plus possible la Fonderie Horne , a martelé M. Nadeau-Dubois.

Joël Arseneau, porte-parole du Parti québécois en environnement. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Même son de cloche au Parti québécois, qui estime que c’est à l’entreprise d’assumer tous les coûts.

Les entreprises qui polluent doivent elles-mêmes corriger leurs processus et respecter les règles en investissant dans leurs procédés et dans les mesures d’atténuation , a pour sa part affirmé Joël Arseneau, porte-parole du PQ en matière d’environnement.

Le gouvernement, me semble-t-il, est en train encore une fois de subventionner une compagnie multinationale qui va continuer de polluer, non pas la vie des gens, mais l’environnement autour de l’usine. Et ça, c'est complètement inacceptable , a-t-il renchéri.

Une norme québécoise toujours loin d’être respectée

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, sera à Rouyn-Noranda jeudi pour dévoiler les détails du renouvellement de l’autorisation ministérielle de la Fonderie Horne.

Selon des informations préliminaires, le gouvernement du Québec exigera que l'usine réduise ses émissions d’arsenic à une moyenne de 15 nanogrammes par mètre cube d'air (ng/m3) d’ici cinq ans, alors que la norme québécoise est de 3 ng. En ce moment, l’entreprise peut émettre jusqu’à 100 ng.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec et le chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, Marc Tanguay. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Déménager les maisons, ça c’est déjà fait dans le passé. Ça ne pourra pas être une solution pour l’ensemble de la population. La norme, c’est 3 ng, la Santé publique n’a pas contredit que c’était la norme qui devait être réalisée : soit que la norme de 3 ng n’est pas bonne et que ça devrait être 15? Mais on ne peut pas avoir l’ambition de dépasser cinq fois la norme dans cinq ans , a pour sa part mentionné le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay.

À la Ville de Rouyn-Noranda, la mairesse Diane Dallaire n’a pas souhaité commenter. Elle prévoit réagir jeudi, à la suite de l’annonce du ministre Charette.