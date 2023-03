L’Aéroport régional de Bathurst se retrouve dans une situation très précaire

Va-t-on fermer? Je veux éviter de dire cela. Nous faisons de notre mieux pour trouver des solutions. On s’attend aussi à de l’aide fédérale et provinciale. Mais sans cette aide, on espère tenir jusqu’à la fin du printemps ou au début de l’été , calcule-t-il.

Jamie DeGrâce est le président-directeur général de l'Aéroport régional de Bathurst. Photo : Radio-Canada

Une pénurie de pilotes certifiés oblige les compagnies aériennes à prioriser les vols dans les grands centres, là où ils obtiendront davantage de clients. Cette mesure économique se fait cependant au détriment de plusieurs aéroports situés en région, dont celui de Bathurst, déplore M. DeGrâce.

Le résultat net est sans appel. Des 40 000 à 50 000 passagers qui franchissaient annuellement les portes de l’aéroport de la région Chaleur, ils n'étaient plus que 15 000 en 2022.

Un impact majeur sur les services de santé dans le Nord

La perte de l’Aéroport régional de Bathurst aurait un impact désastreux sur l’économie du nord de la province, clame pour sa part René Legacy, ancien président de l’aéroport et aujourd’hui député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford.

Le député de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, espère voir le gouvernement bouger dans le dossier de l'Aéroport régional de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

« Ce que Jamie DeGrâce dit est à prendre très au sérieux. C’est extrêmement préoccupant. » — Une citation de René Legacy, ancien président de l’aéroport et aujourd’hui député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford

De tous les secteurs, c’est celui de la santé qui pourrait le plus écoper d’une telle perte, continue l’élu.

Le ministre de la Santé sait qu’il est important de garder un aéroport près de l’hôpital le plus important du Nord. La province a intérêt à porter attention à la situation de Bathurst. La perte de l’aéroport aurait un impact négatif majeur sur les soins de santé dans le nord. Quand on fait venir un spécialiste à Bathurst, il a un accès direct à l’hôpital grâce à notre aéroport. Sans cela, il doit passer plusieurs heures sur la route, des heures qu’il ne peut consacrer à ses patients , précise René Legacy.

Les gens d’affaires délaissent l’aéroport de Bathurst

Les touristes et des voyageurs familiaux sont ceux qui utilisent principalement l’Aéroport régional de Bathurst.

La clientèle des gens d’affaires a délaissé l’endroit, en raison du peu de disponibilités de vols vers les grands centres. Selon une étude commandée par l’administration de Bathurst, plus de 70 % des gens d’affaires de la communauté doivent rouler plusieurs kilomètres vers un aéroport qui leur offrira davantage de choix.

Les gens d'affaires du nord du N.-B. utilisaient régulièrement les services de l'Aéroport régional de Bathurst avant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Désormais, l’avion-ambulance devant apporter des patients dans un état critique à l’hôpital de Saint-Jean est le principal utilisateur des installations aéroportuaires de Bathurst, ce qui est loin d’être suffisant pour faire vivre financièrement un aéroport, selon M. DeGrâce.

Ce qu’on reçoit avec tous ces transports à Saint-Jean (environ 300 vols par année à 70 $ le vol) est dépensé dans le déblaiement de tempêtes de neige , estime celui qui dirige l’Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick.

Selon ses propos, ça ne coûterait pas une fortune aux gouvernements pour maintenir les installations de Bathurst ouvertes. Ottawa et Fredericton étaient présents pour aider financièrement les aéroports régionaux pendant la pandémie, mais cet argent n’est plus disponible, explique Jamie DeGrâce.

Ça ne prendrait pas de gros montants, car c’est quelque chose qu’on peut surmonter avec un peu d’aide , est-il convaincu.

Fredericton en phase de croissance

Ce qui se passe à Bathurst est tout le contraire à l’Aéroport international de Fredericton, qui gère actuellement une forte croissance de voyageurs et de destinations.

Nous sommes en bonne santé financière même si nous avons dû prendre des décisions difficiles pendant la pandémie. On s’en est bien sorti , évalue la présidente Johanne Gallant.

L'Aéroport international de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les gens veulent voyager et nos vols sont pleins. Nos vols vers le Sud sont pleins à 92 %. Nous sommes dans une phase de croissance plus rapide que prévu , poursuit-elle.

L’aéroport de la capitale accueille essentiellement des plaisanciers et on remarque une baisse des voyageurs d’affaires, précise-t-elle.

Fredericton ajoutera d’ailleurs un vol vers l’Ouest canadien en juin à trois fois par semaine avec une escale à Toronto, se réjouit la présidente.

Pour nous, le futur est prometteur. On va ajouter des vols et des destinations, ce qui signifie plus de sièges pour les passagers , au dire de Johanne Gallant.

Avec les informations de La matinale, de Réal Fradette et de Frédéric Cammarano