Québec a dû renoncer à Volkswagen par manque d’électricité, explique Fitzgibbon

L'entreprise allemande a annoncé lundi avoir choisi St. Thomas, en Ontario, pour établir sa première usine de batteries à l'extérieur de l'Europe. L'investissement s'élève à plusieurs milliards de dollars.

En entrevue à Zone économie mardi soir, le ministre Fitzgibbon a expliqué qu'il n'était pas possible pour le Québec de fournir à Volkswagen les 800 à 900 mégawatts d'énergie dont la compagnie aura besoin d'ici sept ans pour alimenter son usine.

Si on avait eu le courant électrique, on aurait été au rendez-vous, mais on ne l’avait pas , a-t-il admis.

« Au printemps passé, nous avons été incapables de donner suite aux conditions de Volkswagen qui demandait des terrains importants près de Montréal, dézonés, et principalement la connexion électrique que nous n’avions pas. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

M. Fitzgibbon espère néanmoins pouvoir attirer, par la suite, un autre cellulier de batteries pour véhicules électriques.

Il y a d'autres terrains qu'on peut offrir à d'autres celluliers , a assuré le ministre, ajoutant que des discussions étaient en cours avec un groupe en particulier, qu'il n'a pas nommé.

On a perdu Volkswagen voilà un an, parce qu'on n'avait pas les conditions qui étaient requises, mais on ne renonce pas , a-t-il résumé.

Pourquoi Volkswagen a choisi l'Ontario et non le Québec pour son usine de batteries? Et le Canada doit-il adopter une politique industrielle verte comme aux États-Unis? Entrevue avec le ministre de l'Économie et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon.

Même s'il n'a pas identifié le cellulier avec qui Québec est en discussion, le ministre a déclaré le lendemain à l'émission trifluvienne Toujours le matin que l'arrivée à Bécancour d'un « gros projet » en lien avec la fabrication de composantes de batteries devrait être annoncée prochainement.

Éviter le déficit énergétique

L'aveu de Pierre Fitzgibbon au sujet de Volkswagen survient alors que le Québec se dirige vers un important déficit énergétique, que le gouvernement actuel souhaite éviter en construisant de nouveaux barrages.

Or, ce projet – qui a été l'un des thèmes dominants de la campagne électorale de 2022 – est loin de faire l'unanimité et rencontre beaucoup d'opposition, tant à l'Assemblée nationale qu'auprès des groupes écologistes et autochtones.

La présidente d'Hydro-Québec Sophie Brochu, qui avait fait de l'efficacité énergétique son cheval de bataille, a annoncé en janvier qu'elle quitterait ses fonctions le 1er avril. Son remplaçant n'est toujours pas connu.

Le gouvernement Legault souhaite également pouvoir moduler les tarifs préférentiels d'Hydro-Québec en fonction des engagements économiques et environnementaux des entreprises qui en profitent. Un projet de loi à cet effet doit d'ailleurs être déposé au Parlement l'automne prochain par le ministre Fitzgibbon.