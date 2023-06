Rocky Horror Show : les dessous du théâtre avec Nathan Pylypuk

La comédie musicale The Rocky Horror Show créée à Londres en 1973 célèbrera ses 50 ans dans les prochains jours. À l'approche de cet anniversaire, le comédien Nathan Pylypuk qui a joué le rôle de Dr Scott dans la version produite à l'automne dernier par Sterling Productions, à Regina, nous entraîne dans les dessous de la création et son amour du théâtre.

Ce soir, on va pratiquer la chorégraphie pour une des chansons dans la pièce, et ça prend vraiment trois heures!

Nathan Pylypuk décrit le travail à abattre pour monter le Rocky Horror Show, spectacle musical humoristique et déjanté d'environ 1 h 30. Deux mois alloués à la préparation, ce sera vite passé pour la troupe de théâtre communautaire de Sterling Productions à Regina.

En 2022, il s'agissait de la neuvième présentation de la pièce par cette troupe qui la monte chaque année, en octobre, afin d'amasser des fonds pour ses productions.

Pour Nathan Pylypuk, le texte est à la base de n'importe quel personnage. Photo : Radio-Canada / Frédérique Cyr Michaud

Au-delà de la mémorisation des textes et du développement du personnage, l'exécution des chorégraphies apporte son lot de défis pour le comédien qui se dit d'abord musicien.

J'apprends la musique très vite, mais mon corps n'est pas toujours connecté à la physicalité , explique Nathan Pylypuk avec humour.

Nathan Pylypuk, qui a aussi fait des études en littérature, dit ne pas avoir suivi une ligne directe pour se rendre là où il est en ce moment.

Sa carrière théâtrale, il l'a amorcée il y a environ 10 ans, alors qu'il habitait Estevan, un petit village du sud de la Saskatchewan. Grâce au théâtre communautaire auquel il s'était joint, Nathan Pylypuk a eu la chance de soumettre une demande pour un programme professionnel de théâtre.

« J’ai été complètement bouleversé quand j’ai été accepté. » — Une citation de Nathan Pylypuk, comédien

Les comédiens du « Rocky Horror Show » à Regina en répétition générale (archives) Photo : Radio-Canada

En effet, plus âgé que la plupart des autres participants et n’ayant pas leur expérience, le comédien amateur ne s’attendait pas à être choisi.

Nathan Pylypuk a donc dû prendre sa première grande décision : se lancer dans cette nouvelle passion ou être responsable et garder son emploi à temps plein.

Après en avoir discuté avec son employeur, la décision lui semblait évidente. C’était l’opportunité d’une vie et son employeur acceptait de lui donner un congé sans solde afin qu’il puisse retrouver son emploi par la suite.

Une carrière qui fait grandir l’amour de l’art

Dès la fin du programme, Nathan Pylypuk fait son entrée sur les planches comme comédien professionnel.

Dans la pièce Living In The Spaces de Rod Hayward, le comédien interprète un professeur de piano, un rôle qui lui semblait alors parfaitement adapté puisqu'il combinait ses deux penchants artistiques : la musique et le théâtre.

D'autant plus que le professeur dans la pièce est un personnage inquiet, qui doute de son talent et de ses aptitudes de musicien; des inquiétudes que partageait aussi Nathan Pylypuk, mais au niveau de son jeu d'acteur.

Sa première année comme comédien professionnel fut toutefois un succès.

J’ai eu trois rôles professionnels. [...] [J’étais] plus âgé et j’étais nouveau dans l’industrie , relate-t-il.

Le spectacle culte Rocky Horror Picture Show à Regina ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Pour faire un monde Le spectacle culte Rocky Horror Picture Show à Regina. Contenu audio de 17 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 17 minutes

Une passion à réévaluer

L’année suivante, allant d’une audition à une autre, Nathan Pylypuk a continué de découvrir le monde du théâtre professionnel. Il s'est rendu sur les planches ici et là, tentant principalement de rester en Saskatchewan.

Toutefois, ses activités au ralenti peu à peu et des préoccupations financières avec des réponses souvent défavorables des compagnies de théâtre et des metteurs en scène l'ont fait douter de la viabilité de son projet artistique.

C’est alors qu’il s’est mis à regarder les choses autrement tout en continuant d'auditionner pour des rôles. Il allait plutôt occuper un emploi qui lui permettrait de marier son amour des planches et son besoin de stabilité.

« J’ai été vraiment chanceux de trouver du travail en communications avec la ministre du Patrimoine canadien » — Une citation de Nathan Pylypuk, comédien

Un retour aux sources

Portrait du comédien Nathan Pylypuk en 2019. Photo : fournie par Nathan Pylypuk

Depuis ce changement, Nathan Pylypuk dit vivre de manière beaucoup plus équilibrée. Il peut maintenant mettre de côté la grande majorité de ses inquiétudes tout en revisitant le monde du théâtre, mais dans un contexte qui l'interpelle toujours autant : celui du milieu communautaire.

Grâce à des troupes comme celle de Sterling Productions à Regina, Nathan est comblé au niveau de sa créativité et de ses besoins artistiques.

J’ai les meilleurs vœux pour ceux qui sont dédiés à cette vie artistique. C’est une vie difficile. Il y a beaucoup de bénéfices. [...] Mais pour moi, dans ma quarantaine, c’était le bon choix et j’ai l’occasion d’encore avoir le pied dans les deux mondes .

La production de The Rocky Horror Show fait partie de ses plaisirs qui lui permettent de garder sa passion bien vivante. Depuis plusieurs années, grâce à la compagnie Sterling Productions, il a pu incarner plusieurs des rôles principaux de la pièce, notament Frank-N-Furter en 2021.

« La raison pour laquelle j'aime le théâtre, c'est que c'est vraiment quelque chose de vivant, c'est réel et c'est un moment entre nous les comédiens et les spectateurs. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup » — Une citation de Nathan Pylypuk, comédien

.Le comédien était aussi de retour sur les planches en mai dernier à Regina dans la production Cabaret de Sterling Productions.