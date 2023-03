Des députés saskatchewanais demandent que la formule d’augmentation salariale soit revue

L’augmentation de salaire des députés provinciaux est liée à l'Indice des prix à la consommation (IPC) de l’année en cours.

Selon un porte-parole du gouvernement provincial, la Commission de régie interne devrait se réunir à nouveau et ajuster la formule IPC avant l'entrée en vigueur, soit le 1er avril.

Les services législatifs préparent actuellement des options pour ajuster la formule afin de répondre aux préoccupations partagées par les députés du gouvernement et de l'opposition au sujet de l'augmentation de cette année , indique-t-il.

La leader de l'opposition à l'Assemblée, Nicole Sarauer, fait également partie de cette commission qui est chargée d’étudier cette question.

Nous avons été très clairs sur le fait que cette augmentation de salaire n'est pas appropriée. Les services législatifs vont se pencher sur la question et trouver une solution avant le 31 mars , déclare Nicole Sarauer.

La semaine dernière, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et la cheffe de l’opposition, Carla Beck, avaient déjà affirmé leur désaccord face à cette hausse salariale.

Les députés saskatchewanais sont équitablement rémunérés

Si l’ IPC est appliqué cette année, les députés provinciaux recevront 7023 $ supplémentaires, dès le 1er avril, ce qui porterait leur salaire total à 110 303 $.

Le directeur de la Fédération canadienne des contribuables (FCC), Gage Haubrich, ne croit pas que les députés provinciaux devraient recevoir une augmentation salariale.

Les contribuables à travers la province peinent à acheter de la nourriture et à mettre de l'essence dans leur véhicule , affirme-t-il.

La plupart des habitants de la province n'ont pas la garantie d'avoir une augmentation chaque année, quel que soit le type d'emploi qu'ils ont. Je ne suis pas sûr qu'il faille garantir la même chose aux députés provinciaux , ajoute-t-il.

Gage Haubrich souligne aussi le fait que les députés saskatchewanais sont équitablement rémunérés et ils gagnent plus que leurs homologues de Manitoba et de la Nouvelle-Écosse.

« Si les députés commencent à toucher une augmentation de salaire de 7000 $, cela montre qu'il y a un grand fossé entre les politiciens de cette province et les gens qu'ils sont censés représenter. » — Une citation de Gage Haubrich, directeur de la Fédération canadienne des contribuables

Gage Haubrich ajoute qu'en décembre dernier, les députés de la Colombie-Britannique ont refusé d’accepter l’augmentation automatique de 8 % sur leur salaire pour l’année 2023.

De son côté, la présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan, Lori Johb, indique que les travailleurs n'ont reçu aucune augmentation salariale depuis l'an dernier malgré l'inflation.

Même si elle est d’avis que tout le monde devrait gagner plus d’argent, Lori Johb affirme que les députés provinciaux ne peuvent pas se permettre de toucher une augmentation salariale alors qu’ils ne sont pas capables d’en faire de même pour les employés à travers la province.

Avec les informations d’Adam Hunter