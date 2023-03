Changement de garde à la Fondation Rock-Guertin de Sherbrooke

C'est avec émotion que le fils du fondateur de l'organisme, Sylvain Guertin, a présenté la nouvelle directrice en conférence de presse mercredi matin. Je suis avocat. Gérer une fondation, on n'apprend pas ça à l'université. Je n'ai pas suivi de cours du soir, encore moins par correspondance pour ça. Aujourd'hui, c'est une étape. [...] Les générations changent. Moi aussi, je devrai peut-être passer le flambeau, mais aujourd'hui, je suis content de vous présenter notre nouvelle directrice générale , a-t-il dit, en sanglots.

Dans les dix dernières années, Solange Rodrigue était à la tête de Cuisine collective Le Blé d'Or de Sherbrooke. Elle fera équipe avec l'actuel directeur des opérations, Denis Fortier. On a de grands partenariats d'attachés avec des choses qui s'en viennent. Dans un premier temps, je vais aller à la rencontre de ces gens. [...] Après, il faudrait voir si on a besoin d'agrandir. L'enjeu de tout ce qui s'appelle approvisionnement est majeur. On va devoir tout regarder ça , indique-t-elle.

« Je n'ai pas l'impression que j'ai de grandes chaussures à chausser, mais par contre, j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire de grandes chances. C'est vraiment emballant! » — Une citation de Solange Rodrigue, nouvelle directrice générale de la Fondation Rock-Guertin

La Fondation Rock-Guertin n'avait personne à sa direction générale depuis 18 mois.