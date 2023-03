Biosolides du Maine : l’entreprise au Nouveau-Brunswick veut se faire rassurante

Envirem Organics, une entreprise de compostage et d'assainissement de l'environnement, respecte des normes sévères quant aux déchets qu’elle accepte et elle ne peut pas épandre les biosolides du Maine sur des terres agricoles ni les ajouter au compost destiné à la vente au détail, explique son PDG , Bob Kiely.

Selon lui, tout déchet provenant d’égouts municipaux au Maine est traité à l’aide de bactéries qui décomposent les contaminants comme le pétrole.

Envirem Organics a établi ses propres normes quant aux taux acceptables de PFAS , des contaminants éternels que des études scientifiques lient à certains cancers, à une baisse de la fécondité, à un faible poids à la naissance et à d’autres problèmes de santé.

Le PDG de l'entreprise Envirem Organics, Bob Kiely, dit respecter des normes sévères quant aux matières résiduelles qu’elle accepte de traiter. Photo : YouTube/Envirem Organics

L’entreprise n’accepte que des déchets contenant au maximum de 20 % à 30 % de la quantité de PFAS permise par les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick, assure Bob Kiely.

Il dit que cela équivaut à une quantité infime qui se mesure en des parties par milliard et que les laboratoires réussissent à détecter parce qu’ils se sont perfectionnés au fil des ans.

Le gouvernement provincial a confirmé qu’Ottawa cherche à adopter des normes en matière de PFAS qui s'appliqueraient aux biosolides importés.

Envirem Organics traite des biosolides du Maine parce que des sites d’enfouissement américains débordent et leurs gestionnaires ne savent plus quoi en faire.

Le Maine a interdit par précaution l’épandage de boues d’épuration municipales sur ses terres agricoles parce que ces matières contiennent des PFAS .

Selon Bob Kiely, presque la totalité de ces substances chimiques provient de papetières plutôt que de municipalités et elles sont mesurées en des parties par million, ce qui est un millier de fois plus élevé qu’en des parties par milliard.

C’était parce qu’un contaminant industriel s’est retrouvé dans le système municipal. Ce n’était pas un biosolide municipal normal , affirme le PDG Kiely. Ce n’est plus courant. Cela remonte au moment où d’autres types de PFAS étaient employés.

Une organisation contredit l’entreprise

L’organisme du Maine nommé Defend Our Health et qui a milité pour l’interdiction de l’épandage dans cet État américain contredit des propos de M. Kiely. C’est 100 % erroné , affirme sa représentante, Sarah Woodbury.

Selon Mme Woodbury, le département de la Protection de l’environnement du Maine a imposé des normes maximales en matière de produits chimiques présents dans les boues utilisées en agriculture à la suite de la découverte d’une contamination aux PFAS dans certaines fermes.

Toujours selon elle, 95 % des échantillons étudiés avaient un taux de contamination plus élevé que le seuil permis et que ces boues provenaient à la fois de sources industrielles et municipales.

Mme Woodbury remet aussi en question les propos de M. Kiely selon qui les taux de PFAS acceptés par son entreprise ne constituent aucun risque pour la santé humaine.

Elle affirme que l’agence américaine de protection de l’environnement a publié mardi des règles sur la présence de PFAS dans l’eau potable. Tout niveau d’exposition de notre point de vue est inacceptable , dit-elle.

Des produits chimiques omniprésents

Bob Kiely ajoute que les PFAS sont malheureusement présents dans l'ensemble de la société , mais il dit que les entreprises industrielles s’en servent de moins en moins. Les pires PFAS sont interdits, souligne-t-il.

Tous les produits de compost de son entreprise sont soumis aux règles du gouvernement du Canada.

Nous faisons des tests et ces taux sont très, très faibles, presque indétectables. Ils proviennent de petites municipalités sans possibilité de contamination industrielle de nos jours. Il n’y a aucun risque de taux élevé de PFAS dans ces boues aujourd’hui , conclut Bob Kiely.