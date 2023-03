Un autre projet d’envergure à venir à Bécancour, selon le ministre Fitzgibbon

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, prévoit annoncer prochainement l’arrivée d’« un gros projet » dans le parc industriel de Bécancour.

Il n’a pas voulu dévoiler de détails tels que la date de l’annonce ou le nom de l’entreprise, mais affirme que ce sera en lien avec la fabrication de composantes de batteries.

Usine de Volkswagen : Bécancour ne répondait pas aux critères

Volkswagen a annoncé lundi qu’il allait construire une usine de batteries pour véhicules électriques en Ontario. Le ministre Pierre Fitzgibbon affirme qu’aucune ville au Québec n’aurait pu accueillir ce projet.

Ça fait déjà un an qu’on leur a dit [à Volkswagen] que nous ne pouvions pas respecter leurs conditions, explique-t-il. Il avait des conditions très lourdes sur le zonage industriel, il voulait être près des grands centres, donc Montréal, et surtout, il y avait une capacité hydroélectrique que nous ne pouvions pas leur accorder.

M. Fitzgibbon ajoute que le parc industriel de Bécancour n’est actuellement pas un lieu approprié pour ce type d’usine. Bécancour, ce n’est pas approprié pour un cellulier, parce qu’on parle de beaucoup d’emplois et Bécancour, de toute façon, on n’a plus de place .

Le pdg du parc industriel confirme qu’il y aurait du développement à faire pour accueillir un cellulier, soit une entreprise qui ferait l'assemblage des composantes de batteries. C’est sûr que si on veut attirer un cellulier, il faudra déployer les infrastructures, préparer un terrain et, après ça, tenter d’aller en chercher un , affirme Donald Olivier.

« Il faut être réaliste, la quantité d’énergie dont ils avaient besoin, les impératifs autour de tout cela faisant en sorte que le timing n’était pas vraiment adéquat. » — Une citation de Donald Olivier, pdg de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Le président-directeur général affirme qu’il reste de la place pour de nouveaux projets et qu’il y a déjà des intéressés. On a plusieurs terrains de moindre envergure pour des entreprises de la chaîne d’approvisionnement de la filière batterie , ajoute-t-il.

La zone d’innovation toujours dans les plans

Pierre Fitzgibbon affirme qu’une annonce pourrait avoir lieu bientôt au sujet d’une éventuelle zone d’innovation pour la filière batterie qui s’étendrait de Bécancour à Shawinigan, en passant par Trois-Rivières. Le ministre affirme que beaucoup de travail se fait déjà pour développement la région même si la zone d'innovation n'est toujousr pas annoncé.

Le pdg du parc industriel de Bécancour affirme que la création officielle d’une zone d’innovation sera très utile et que c’est positif , mais le délai dans l’annonce ne nuit pas aux activités.

Ça n’influence pas les décisions des gens qui arrivent. Les gens qui ont déjà annoncé qu’ils s’en venaient, quand on leur dit qu’il y a cette zone-là, ils sont très heureux, mais ça ne faisait pas partie des critères de décision. Oui, ça change quelque chose, mais ça ne vient pas amener des joueurs additionnels pour l’instant, parce que les joueurs s’étaient déjà positionnés depuis un bout de temps , souligne Donald Olivier.

En ce moment, deux chantiers principaux sont en cours au parc de Bécancour, soit celui de Ultium Cam (un consortium dont fait partie GM-POSCO) et Nemaska Lithium.

D’après les entrevues réalisées aux émissions Toujours le matin et En direct