Blaine Higgs toujours parmi les premiers ministres les plus impopulaires au pays

Les taux d’approbation des premiers ministres de toutes les provinces ont été évalués du 6 au 13 mars via un échantillon représentatif de 4899 Canadiens adultes membres du groupe de réflexion national Angus Reid Forum. Un échantillon de cette taille peut entraîner une marge d’erreur de plus ou moins un point de pourcentage. Ce sondage a été commandé et payé par l’Institut Angus Reid qui est à but non lucratif.

L’approbation du conservateur Blaine Higgs continue de chuter de manière continue depuis juin 2020 où elle avait atteint des sommets à 80 %. Depuis le précédent sondage sur le sujet réalisé en décembre, le taux d’approbation du premier ministre du Nouveau-Brunswick a encore baissé de trois points de pourcentage passant de 28 à 25 %.

Blaine Higgs n’a jamais été aussi peu populaire depuis son élection en novembre 2018. À l’époque, 40 % de la population approuvait ses actions. Après sa réélection en 2020, ce pourcentage s’établissait à 61 %.

Dennis King bénéficie d'un solide appui avant les élections

Ailleurs en Atlantique, les premiers ministres s’en sortent mieux. Dennis King, candidat progressiste-conservateur à sa réélection le 3 avril prochain, entre en campagne avec un solide taux d’approbation de 58 %, dont 23 % approuvent fortement le candidat.

Dennis King, candidat à sa réélection, part en campagne avec un solide taux d'approbation de la population. Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

L’Institut Angus Reid ne publie généralement pas de données sur l'Île-du-Prince -Édouard en raison de sa faible population qui rend difficile la constitution d'échantillons distincts. L’organisme a fait une exception pour donner un aperçu des sentiments des habitants de l'Île à l'égard du premier ministre, à l'approche de la date du scrutin .

Andrew Furey, le plus populaire du pays

Le premier ministre libéral de Terre-Neuve-et-Labrador est à l’opposé du spectre comparé à son homologue du Nouveau-Brunswick. Andrew Furey est le plus populaire du pays avec un taux d’approbation de 62 %, en augmentation de 15 points de pourcentage par rapport au dernier sondage réalisé en décembre.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey est le plus populaire au pays. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La dernière fois qu’il avait été aussi populaire était en juin 2021. L’Institut Angus Reid propose plusieurs pistes pour expliquer cette popularité : le maintien du rabais sur l’essence et le diesel pour lutter contre l’inflation ainsi que l’adoption en urgence de la loi pour mettre fin à la grève des ambulanciers.

Selon l’organisme, la population espère que le gouvernement d’Andrew Furey serait en mesure d’améliorer l’accord sur l'électricité de Churchill Falls avec le Québec.

Tim Houston approuvé par la moitié de la population

Enfin, Tim Houston est approuvé par un tout petit peu plus de la moitié des Néo-Écossais. Son taux d’approbation se situe à 51 %, soit deux points de pourcentage de moins qu’en décembre lors du dernier sondage.

50 % des Néo-Écossais approuvent la politique du premier ministre Tim Houston. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le premier ministre conservateur n’a jamais été aussi peu populaire dans sa province depuis son élection en août 2021.