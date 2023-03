L’ancienne bibliothèque de Charlottetown va devenir un lieu dédié à la création culturelle

Les locaux de l'ancienne bibliothèque publique de Charlottetown vont être profondément transformés. Le pavillon sud du Centre des arts de la Confédération va devenir l'Institut national de leadership culturel, un lieu dédié à la création et à la formation artistique, doublé d'un forum qui se veut d'envergure nationale.

Mardi 14 mars, le public pouvait déambuler dans le pavillon sud, désormais vide, afin de découvrir le projet de reconversion de cet espace qui contenait la plus grande bibliothèque de l'Île, aujourd'hui transférée de l'autre côté de la rue Queen.

L'Institut national de leadership culturel est un grand nom pour regrouper trois volets , explique Monique Lafontaine, responsable de la programmation en français au Centre des arts.

Le Centre des arts de la Confédération a organisé, mardi 14 mars, une journée portes ouvertes afin de présenter le projet de revitalisation du pavillon sud au public. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Le premier de ces volets est le centre d'innovation artistique, pour soutenir la création de nouvelles œuvres théâtrales et visuelles, avec des espaces pour les artistes en résidence notamment. On va vraiment pouvoir avoir des installations qui vont favoriser la créativité , s'enthousiasme Monique Lafontaine.

Une académie artistique sera également installée dans le futur institut, afin d'offrir de la formation aux professionnels de l'industrie culturelle. Cette académie permettra aussi de moderniser les espaces dédiés aux cours de danse, de chant et d'arts visuels accessibles au public.

Toutes nos installations en matière de formation artistique pour les jeunes et les moins jeunes sont vraiment désuètes ou complètement inadéquates. C'est vétuste, les installations sont vraiment trop vieilles, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire , détaille Monique Lafontaine.

Le futur bâtiment comprendra différents espaces dédiés aux professionnels de l'industrie culturelle, dont un centre de formation, également accessible au public. Photo : Abbott Brown Architects / Gracieuseté Centre des arts de la Confédération

Une salle de répétition sera aussi incluse dans les locaux, d'une taille semblable à celle du grand théâtre, avec les coulisses et l'arrière-scène.

Ce futur centre de formation a une ambition régionale, selon la responsable, qui évoque un manque d'endroit semblable en Atlantique, dédié à accroître les compétences dans le secteur culturel, théâtral notamment. Il répond également à un besoin dans la province. Il n'y a pas vraiment d'espace où les amateurs ou semi-professionnels en théâtre peuvent répéter , affirme Monique Lafontaine.

Monique Lafontaine, responsable de la programmation en français au Centre des arts de la Confédération, explique que les espaces actuels dédiés à la formation artistique sont « vétustes ». Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

« J'ai fait du théâtre amateur moi-même et puis à chaque fois, on se ramassait dans des sous-sols d'église ou dans des gymnases d'école. » — Une citation de Monique Lafontaine

Ça va vraiment aider à répondre à un besoin que la communauté culturelle a présentement et a depuis de nombreuses années , poursuit-elle.

Le troisième volet du projet aura une tout autre vocation. Intitulé forum de Charlottetown , il s'agira d'un espace de conférences et d'expositions. L'accent sera mis sur les enjeux d'envergure nationale, selon le communiqué de presse qui détaille le projet : l'environnement, la vérité et la réconciliation par exemple.

On présentera des choses qui vont interpréter l'histoire de la Confédération, l'histoire du pays en faisant intervenir toutes les différentes communautés qui font partie du tissu culturel , explique Monique Lafontaine.

Le projet n'est pas pour tout de suite. Si le calendrier prévisionnel est tenu, les travaux commenceront à l'automne 2024 pour s'achever un an et demi plus tard, au printemps 2026.

Le futur bâtiment aura une consommation énergétique réduite de moitié par rapport à la situation actuelle, notamment grâce à un toit couvert de panneaux solaires. Photo : Abbott Brown Architects / Gracieuseté Centre des arts de la Confédération

D'un budget de 65 millions de dollars, le futur bâtiment sera efficace sur le plan énergétique, promet-on, avec une consommation réduite de moitié grâce à un toit couvert de panneaux solaires, notamment.

La création de l'Institut national de leadership culturel n'est que la première phase d'un vaste plan de rénovation du Centre des arts de la Confédération. Une deuxième phase est prévue, afin de revitaliser les entrées nord, qui permettent d'accéder au musée et au grand théâtre.

La ville de Charlottetown prévoit quant à elle de rénover l'ensemble du quartier qui entoure le centre, un projet sans échéancier pour le moment.