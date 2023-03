Un groupe de Sudbury veut que cesse la construction de routes près du bassin versant

Puisque la loi requiert que les artères soient légalement déneigées entre trois et huit heures suivant une chute de neige, la Ville n’a d’autre choix que d’utiliser du sel pour atteindre cet objectif, selon le groupe.

Ces exigences ne s’appliquent toutefois pas aux routes plus petites et moins fréquentées, permettant ainsi à la ville de troquer le sel pour du sable.

Le sel de voirie devient un contaminant de plus en plus important dans notre environnement et certainement à Sudbury , soutient Richard Witham, ancien président de l'Alliance du bassin versant du Grand Sudbury.

« C'est un problème en ce qui concerne le lac Ramsey qui est la source d'eau potable pour, je pense, environ 45 000 personnes. » — Une citation de Richard Witham, ancien président de l'Alliance du bassin versant du Grand Sudbury

Une augmentation du sodium dans la principale source en eau potable de la ville peut constituer un problème pour les personnes devant suivre un régime à faible teneur en sodium ou qui souffrent de problèmes de santé comme l'hypertension, selon M. Witham.

L’objectif de qualité esthétique (goût) du sodium dans l’eau potable est de ne pas contenir plus de 200 milligrammes de sel par litre d'eau, selon Santé publique Sudbury et districts.

Sur son site web  (Nouvelle fenêtre) , le bureau de santé indique que des tests près de l'usine de traitement de l'eau de la rue David, située à côté du lac Ramsey, ont mesuré 54 milligrammes de sodium par litre en 2020.

S’assurer que les futures routes construites à proximité du bassin versant sont moins fréquentées permettrait d’éviter que ces mesures n’atteignent un niveau dangereux, estime M. Witham.

« Pour le moment, nous continuons à contaminer l'environnement et nous atteindrons peut-être un point de non-retour. » — Une citation de Richard Witham, ancien président de l'Alliance du bassin versant du Grand Sudbury

Tony Cecutti, directeur général de la croissance et de l'infrastructure de la Ville du Grand Sudbury, assure que la ville doit procéder à une évalutation environnementale avant toute amélioration majeure au réseau routier. Photo : CBC Erik White

Les inquiétudes liées aux niveaux de sodium dans le bassin versant sont fondées, avance Tony Cecutti, directeur général de la croissance et de l'infrastructure de la Ville du Grand Sudbury.

Il ajoute toutefois que la Ville a déjà mis en place des mesures pour protéger le bassin versant.

Par exemple, illustre-t-il, si la Ville envisage d'agrandir la rue Paris, route principale près du lac Ramsey, elle devra procéder à une évaluation environnementale.

« Cette évaluation environnementale comprendrait l'évaluation des impacts sur l'environnement et le faire de manière responsable. » — Une citation de Tony Cecutti, directeur général de la croissance et de l'infrastructure de la Ville du Grand Sudbury

Pas si simple de remplacer le sel

En ce qui concerne des solutions alternatives au sel pour dégager les artères les plus fréquentées jusqu’à l'asphalte, M. Cecutti affirme que les options demeurent limitées.

« Je dirais que toutes ces substances alternatives contiennent une forme de produit chimique qui peut être aussi nocive que le sel pour l'environnement, et dans tous les cas, leur utilisation est beaucoup plus coûteuse. » — Une citation de Tony Cecutti, directeur général de la croissance et de l'infrastructure de la Ville du Grand Sudbury

La Ville a tenté d’utiliser du jus de betterave comme déglaçant pour les routes, sans succès, mais cela attire les animaux et crée ainsi un autre danger pour les conducteurs, explique M. Cecutti.

Avec les informations de Martha Dillman et Jonathan Migneault de CBC News