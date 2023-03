Manifestations pour plus de sécurité près des écoles du Québec

Des centaines de parents, des membres du personnel scolaire et des élus manifestent devant plusieurs écoles du Québec, mercredi matin. Ils réclament des actions rapides pour assurer une plus grande sécurité des enfants qui se rendent à l'école à pied ou à vélo.

À Québec, des rassemblements se sont organisés notamment devant les écoles primaires Anne-Hébert et Saint-Malo, deux établissements des quartiers centraux où les parents et le personnel réclament depuis des années des aménagements, notamment pour réduire la vitesse des véhicules aux abords des écoles.

Tous les matins, il y a des enfants qui marchent sur des petits trottoirs d'à peine un mètre, qui se font doubler par des automobilistes qui roulent à 70 kilomètres à l’heure, des voitures qui passent à la lumière rouge. On ne veut pas qu'il y ait une autre mort ou un autre blessé , lance la co-organisatrice du mouvement Pas une mort de plus, Ann-Julie Rhéaume.

Des élèves de l'école Saint-Malo, à Québec, manifestent pour une meilleure sécurité routière près de leur établissement scolaire. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La CAQ interpellée

Les parents interpellent directement la ministre des Transports du Québec.

On souhaite spécifiquement être entendus par le gouvernement provincial, par madame Guilbault, pour qu’il y ait des normes d'aménagement des zones scolaires à l'échelle de la province. On fait un peu la sourde oreille. On a l'impression que madame Guilbault est plus pressée de répondre aux préoccupations des automobilistes de la SAAQ qui attendent en file , affirme Ann-Julie Rhéaume.

La mort tragique de la petite Mariia Legenkovska, 7 ans, happée à Montréal le 13 décembre dernier alors qu’elle se rendait à pied à l'école, avait provoqué la consternation.

Un piéton traverse la rue à l'intersection où Mariia Legenkovska a été frappée mortellement le 13 décembre 2022. Des fleurs ont été déposée en bordure de la rue par des passants. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Plusieurs parents espéraient que ce drame mène à davantage d’actions rapides et concrètes pour améliorer la sécurité routière autour des écoles.

Vous savez, au lendemain de la mort de la petite Mariia, monsieur Legault a dit que la majorité des automobilistes respectent les règles. Premièrement, c'est faux, c'est moins de 10 % qui roulent à 30 km heure en zone scolaire. Mais deuxièmement, même si c'était vrai, ça en prend juste un pour faucher un enfant , soutient Ann-Julie Rhéaume.

Cinq ans après le décès de la petite Anaïs Renaud, fauchée par une automobiliste alors qu'elle se rendait à l'école à pied, force est de constater que la CAQ n'a toujours pas pris acte du sentiment d'insécurité qui habite les parents et les enfants du Québec , ajoute le député de Québec solidaire, Étienne Grandmont.

Guilbault répond

La ministre des Transports est allée rencontrer des parents qui manifestaient devant une école de Québec. Elle a rappelé que la CAQ a mis en place une stratégie de sécurité routière de 50 millions de dollars, qui contient 90 actions. Elle a aussi souligné qu'il y a 54 radars photo au Québec.

La ministre Geneviève Guilbault discute avec la manifestante Ann-Julie Rhéaume près de l'école Anne-Hébert à Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Geneviève Guilbault affirme que d'autres actions seront bientôt annoncées.

Je suis en train de regarder tout ça. Je vais, avec mes collègues, déposer un plan bonifié de sécurité routière où entre autres les radars vont avoir une place, beaucoup de sensibilisation, de communication et beaucoup d'aménagements aussi pour éviter autant que possible les accidents, mais la répression, on ne s'en sort pas , a-t-elle mentionné.

Les écoles primaires se trouvent pour la grande majorité sur des artères qui relèvent des municipalités. La CAQ souhaite donc travailler de concert avec les élus municipaux.

J'en ai parlé avec Bruno Marchand à Québec et avec Valérie Plante à Montréal. Je veux travailler avec les municipalités, voir quelles décisions pourraient peut-être leur revenir et quels moyens moi je mets en place comme ministre , a précisé Geneviève Guilbault

Une rue-école à Paris. Photo : (Twitter ) / David Belliard

Des initiatives

La Ville de Québec a récemment abaissé les limites de vitesse à 30 kilomètres à l’heure dans la plupart des rues des quartiers résidentiels. Des corridors scolaires sont aussi aménagés pour améliorer la sécurité des déplacements à pied ou à vélo. Au total, il y en aura 112 d’aménagées d’ici 2024, alors que la capitale compte 115 écoles primaires.

Une pancarte d'un corridor scolaire. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

L’administration Marchand s’inspire aussi de la ville de Paris et compte lancer un projet-pilote de rues-écoles, des rues qui servent de débarcadères, où la circulation serait interdite à l’entrée et à la sortie des classes.