Des toilettes réservées aux femmes sur les grands chantiers de construction en Ontario

Le mois dernier, le ministère du Travail a procédé à une campagne éclair d'inspection des salles de bain dans plus de 1800 chantiers de construction, ce qui a permis de constater 244 infractions. Les plus fréquentes sont l'absence de toilettes, le manque d'intimité, et l'absence de nettoyage.

Dans quelle autre industrie cela serait-il acceptable? Il s'agit d'hommes et de femmes, pas de bétail, et il est important qu'ils reçoivent le respect qu'ils méritent , a indiqué à la Presse canadienne Monte McNaughton lors d'une entrevue.

Si nous voulons encourager les hommes et les femmes dans les métiers spécialisés, nous devons veiller à ce que nous disposions d'installations adéquates , croit le ministre.

Le ministre du Travail de l’Ontario, Monte McNaughton (Photo archives) Photo : La Presse canadienne / Richard Lautens

M. McNaughton souligne qu'il entendait souvent des femmes exerçant des métiers spécialisés qui lui racontent des histoires sur les conditions déplorables des salles de bains. Le ministre du Travail a préparé le terrain pour cette annonce le mois dernier en lançant un appel aux travailleurs pour qu'ils lui envoient des informations sur les conditions de travail.

Pas de chasse d'eau, pas d'eau, pas de savon, pas de papier, rien. Autant aussi bien sortir à ce moment-là , a expliqué Mahee de Repentigny, une travailleuse de la construction, dans une vidéo diffusée sur Internet.

Elle explique qu'elle doit parfois quitter son travail pour trouver les toilettes d'un Tim Hortons, car les toilettes sur le chantier sur lequel elle travaille ne sont pas sûres.

L'obligation d'avoir au moins des toilettes réservées aux femmes sur les grands chantiers sera l'un des nombreux changements réglementaires proposés par Mme McNaughton au cours des prochaines semaines. Ces changements s'inscrivent dans le cadre d'une législation du travail qui prévoit une meilleure protection des travailleurs à distance en cas de licenciements massifs, ainsi que d'autres changements qui n'ont pas encore été annoncés.

Les changements relatifs aux toilettes doubleraient également le nombre d'installations sur les chantiers de construction, rendrait obligatoire un éclairage adéquat, et exigerait la présence de désinfectant pour les mains lorsqu'il n'y a pas d'eau courante.

Les nouvelles règles entreraient en vigueur le 1er juillet, si elles sont approuvées et déposées par le gouvernement.