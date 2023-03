La mairesse d’Amqui invite les résidents à regagner les trottoirs

Le boulevard Saint-Benoît Ouest a été rouvert à la circulation vers 19 h 45 mardi soir. Les trottoirs sont désormais accessibles.

Il faudra retourner marcher dans le centre-ville , croit Mme Blanchette, qui comprend néanmoins que certaines personnes pourraient être craintives de retourner à l’endroit où de nombreux piétons auraient délibérément été happés par Steeve Gagnon.

« Quand on a un accident de voiture, on nous dit qu’il faut conduire tout de suite, qu’on doit reprendre le volant. Ça va être la même chose. Il faut que l’on retourne marcher le long du trottoir. » — Une citation de Sylvie Blanchette, mairesse d’Amqui

L’élue admet que les images du drame captées par certains témoins seront difficiles à oublier. C’est sûr que les premières fois, on va se remémorer la scène, admet-elle. Au-delà de ça, il faut y aller une fois, il faut y aller deux fois. Il faut vraiment traverser cette période-là, ce moment-là […].

Une messe aura lieu vendredi en mémoire des deux personnes décédées dans la tragédie. Les citoyens sont nombreux à témoigner leur solidarité devant le parvis de l'église. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

La mairesse Blanchette rappelle que cette tragédie est un événement isolé et que le suspect a comparu mardi après-midi au palais de justice d’Amqui.

Reprise des cours

Les élèves demeurés à la maison à la suite d’une recommandation de la Sûreté du Québec retournent sur les bancs d’école mercredi matin.

L’école primaire Sainte-Ursule et l’école secondaire Armand Saint-Onge avaient suspendu leurs cours puisque certains élèves devaient traverser la scène de crime pour se rendre en classe.

L'école Armand-Saint-Onge d'Amqui (archives) Photo : Radio-Canada

Le directeur de l’école secondaire, Pascal Demers, rappelle que le protocole prévu par le Centre de services scolaire Monts-et-Marées a été déployé. Il assure que des professionnels supplémentaires en provenance d’autres écoles du CSS seront présents à l’école Armand Saint-Onge pour soutenir les jeunes qui en auront besoin.

« On a toute une équipe de professionnels qui va être sur place, qui va se promener dans l’école. On a des locaux qui sont dédiés à recevoir les élèves pour aussi longtemps qu’on va juger en avoir besoin. » — Une citation de Pascal Demers, directeur de l’école secondaire Armand Saint-Onge d’Amqui

Les employés de l’établissement ne seront pas en reste, assure par ailleurs M. Demers. Je ne vous cacherai pas que pour certaines personnes c’est plus difficile que pour d’autres, pour différentes raisons. On prend soin, aussi, des membres du personnel et on est à l’affût de leur bien-être .

La sortie scolaire des élèves de l’école Armand Saint-Onge au Parc régional de Val-d’Irène, prévue jeudi, a par ailleurs été maintenue. On pense vraiment que passer la journée en plein air à passer du temps ensemble, ça va aider dans la situation , croit M. Demers.

Avec les informations de Maude Rivard et de Véronique St-Onge