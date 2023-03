Parc de la Pointe-Taillon : plusieurs étapes à franchir avant un changement de nom

L’objectif de ce changement est de mieux représenter les différents secteurs du parc national qui s’étend sur plusieurs municipalités du Lac-Saint-Jean.

Questionné quant à la complexité de cette procédure, le directeur du parc, François Guillot, est d’avis que l’étape la plus cruciale a été franchie.

C’est d’avoir le consensus du milieu local, du milieu régional qui doit porter cette demande et s’entendre sur le principe de changer le nom. Là, on a l’unanimité non seulement autour de la table d’harmonisation du parc, mais aussi autour de la MRC Lac-Saint-Jean-Est , a-t-il expliqué en entrevue à l’émission de radio, C’est jamais pareil.

La modification du nom du parc nécessitera plusieurs autres étapes. La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) se tournera vers le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs qui est propriétaire du parc et qui analysera le dossier. Des noms seront ensuite suggérés à la Commission de toponymie.

François Guillot fait remarquer que, par le passé, le parc du Saguenay es devenu le parc national du Fjord-du-Saguenay.

Confusion pour la clientèle

Le directeur confirme qu’il y a énormément de problèmes de confusion en raison de l’étendue du parc national.

Cela cause quand même beaucoup de problèmes pour nos visiteurs du secteur Saint-Gédéon , précise-t-il.

M. Guillot rappelle que la raison d’être d’un parc national est de protéger un îlot représentatif d'une région naturelle.

La Pointe-Taillon réfère à une pointe, parce que ça été longtemps seulement que la Pointe-Taillon. Il faut se ramener à la région qui est les basses terres du Saguenay-Lac-Saint-Jean où on retrouve en plein coeur le lac Saint-Jean , résume-t-il.

Ainsi, la modification du nom du parc national de la Pointe-Taillon correspondra, selon lui, davantage à la région naturelle. Il souligne le cas du parc national des Monts-Valin.

Bien que le nom du parc risque de changer, ce n’est pas le cas pour ses différents secteurs. Ainsi, ils conserveront leur nom actuel, soit la Pointe-Taillon, les Amicaux, le Camp-de-Touage-les-Îles et Péribonka.