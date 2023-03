La cyberattaque de 2021 contre le système de santé à T.-N.-L. attribuée au groupe Hive

Le ministre de la Justice, John Hogan, refuse toutefois de dire si son gouvernement avait payé la rançon exigée par ce groupe qui avait paralysé des ordinateurs et Mavolé les données personnelles de plus de 58 000 personnes.

Nous ne pouvons pas révéler quoi que ce soit sur une demande de rançon pour des raisons de sécurité , a expliqué le ministre Hogan.

Des agences de sécurité, des services juridiques et d’autres victimes d’attaques de ce genre ont donné ce conseil à son gouvernement, a précisé M. Hogan.

Les autorités policières aux États-Unis ont annoncé en janvier le démantèlement du réseau Hive. Puisque la menace est maintenant écartée, le gouvernement terre-neuvien peut l'identifier sans crainte comme l’auteur de la cyberattaque, a expliqué le ministre Hogan.

Les autorités américaines estiment que ce réseau criminel a lancé dans le monde plus de 1500 cyberattaques par rançongiciel et que ses victimes lui ont versé plus 100 millions de dollars à compter de juin 2021.

Le FBI , qui a accédé au réseau informatique du groupe, a obtenu et transmis à des victimes des codes permettant de débloquer leurs ordinateurs paralysés par le rançongiciel, ce qui a écarté la possibilité que ces victimes paient une rançon totale estimée dans leur cas à 130 millions de dollars.

Le rançongiciel déployé deux semaines plus tard

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a rendu public mardi un rapport de 12 pages sur la cyberattaque.

Les enquêteurs ont déterminé que les premiers signes de la cyberattaque remontent au 15 octobre 2021, c’est-à-dire deux semaines avant le déploiement du rançongiciel.

Les malfaiteurs ont réussi à se connecter au réseau informatique du système de santé en utilisant les données du compte d’un utilisateur légitime. Les autorités provinciales ne savent toujours pas comment le groupe Hive a eu accès à ces données.

Le ministre de la Justice, John Hogan, ne fait aucun commentaire sur la rançon exigée en 2021 par les cybercriminels qui ont paralysé des ordinateurs du système de santé de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada

Une fois connectés, les malfaiteurs ont réussi à donner à ce compte les privilèges d’administrateur du réseau, ce qui leur a donné accès à d’autres systèmes informatiques.

Les cybercriminels ont mis la main sur des renseignements personnels des patients du 26 au 29 octobre 2021. Puis, le 30 octobre, ils ont déployé leur rançongiciel qui a paralysé plusieurs systèmes informatique du réseau de santé.

L’ancien ministre de la Santé John Haggie a indiqué en mai 2022 que les dépenses entraînées par la cyberattaque s’élevaient à un peu moins de 16 millions de dollars. Le ministre Hogan n’a pas fait de mise à jour à ce sujet mardi.

On estimait en décembre qu’environ 58 000 patients et employés ont été touchés, soit plus d’une personne sur dix dans la province.