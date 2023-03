Un organisme qui fournit des meubles aux réfugiés d’Ottawa pourrait fermer ses portes

House to Home aide les réfugiés à équiper leurs maisons avec des meubles, de la vaisselle, de la literie et d'autres biens essentiels usagés. Ils peuvent prendre rendez-vous et sélectionner les articles dont ils ont besoin.

Suzi Shore Sauvé a créé l'organisme à l'automne 2020, dans son garage. Depuis, elle a aidé environ 500 familles de réfugiés à s'installer dans leur nouveau foyer.

Mme Sauvé stocke actuellement des milliers d'articles donnés dans l'ancienne épicerie Country Grocer, sur l'avenue Ridgewood à Ottawa.

L'organisme House to Home est installé dans les locaux d'une ancienne épicerie d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Laura Glowacki/CBC

L'entreprise de construction qui est propriétaire de l’espace, et qui, jusqu’à maintenant, le louait gratuitement à Mme Sauvé, prévoit de rénover l’immeuble. Elle a demandé à l'organisme House to Home de quitter le bâtiment au printemps.

Nous essayons de gagner du temps autant que possible , indique Mme Sauvé. Nous voulons vraiment de nouveaux locaux pour venir en aide aux 500 prochaines familles.

Asad Rahimi est arrivé d'Afghanistan il y a un an et demi et travaille maintenant à House to Home avec deux autres réfugiés. Il estime que l’organisme a permis à sa famille d'économiser près de 6000 dollars.

Ce n'est pas seulement moi, ce sont tous les réfugiés qui font des économies grâce à nous , dit-il. Ils reçoivent des accessoires de cuisine, des matelas, des canapés, des meubles de salle à manger, des micro-ondes, des fers à repasser, et parfois, nous leur donnons même des biens neufs.

Asad Rahimi travaille désormais pour l'organisme House to Home. Photo : Radio-Canada / Laura Glowacki/CBC

Des besoins considérables

House to Home fonctionne grâce aux dons des particuliers et aux propres moyens financiers de Mme Sauvé.

Les réfugiés n’ont pas à payer pour ses services, mais les personnes qui donnent des meubles sont invitées à payer les frais de livraison s’il y a lieu. Il faut débourser 275 $ par exemple, pour faire don d'un ensemble pour chambre à coucher. Les gens peuvent également contacter Mme Sauvé et venir porter eux-mêmes leurs meubles gratuitement.

Lorsque CBC a visité l’ancienne épicerie la semaine dernière, elle était pleine à craquer de vaisselle, de jouets d'enfants, de tableaux, de coussins et d’autres articles de maison. Chaque allée est consacrée à une pièce différente.

Lorsque les bénévoles et les travailleurs ont assemblé les articles demandés par une famille, ils les placent dans des boîtes et les empilent dans une allée réservée à cet effet. Photo : Radio-Canada / Laura Glowacki/CBC

Après avoir fondé House to Home, Mme Sauvé a rapidement compris l’ampleur des besoins en meubles des réfugiés d'Ottawa. Sans son aide, certains passeraient des semaines à dormir au sol, en attendant de se procurer un lit, croit-elle.

Les réfugiés sont notre seule clientèle , explique Mme Sauvé. Nous sommes l'endroit où ils peuvent obtenir des meubles rapidement.

House to Home a besoin d'un espace chauffé d'au moins 10 000 pieds carrés (environ 900 mètres carrés), muni d’une salle de bain fonctionnelle, d’un stationnement et d‘une porte suffisamment grande pour y faire passer des meubles, indique Mme Sauvé.

Mardi, l'organisme n'avait toujours pas trouvé de nouvel entrepôt pour poursuivre ses activités.