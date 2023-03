400 kilomètres de route pour des soins de santé, un élu de Parent déplore la situation

Depuis un à deux ans, [quand] on va consulter le CLSC et on est presque automatiquement transféré vers l’urgence à La Tuque, qui est à 200 kilomètres, explique-t-il. C’était pas comme cela dans le passé.

Il donne l’exemple d’une personne qui avait une infection urinaire et qui se serait fait dire de se rendre à l’urgence du Centre de services du Haut-Saint-Maurice à La Tuque, ce qui représente un aller-retour de 400 kilomètres.

« On trouve que ça n’a aucun bon sens d’envoyer les gens sur la route, comme ça, pour des [problèmes de santé] mineurs [...] qui devraient être réglés sur place ici. » — Une citation de Éric Chagnon, conseiller municipal du secteur Parent

À écouter : Éric Chagnon en entrevue à l'émission Toujours le matin

L’élu du district numéro 1 soutient que le CLSC de Parent est équipé pour faire de la télémédecine, mais que le service n’est pas utilisé actuellement.

Il croit que la présence de super infirmières pourrait aider la situation. Il souligne par ailleurs qu’il n’y a pas de pharmacie dans la communauté.

Éric Chagnon affirme avoir contacté les autorités régionales de la santé sans obtenir de réponses claires de leur part.

Nous avons contacté le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) mardi matin. Le service des communications nous a répondu qu’il allait s’informer à ce sujet et peut-être nous revenir avec des réponses. En date de mercredi matin, nous n’avions pas reçu d’autres informations.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin