Tempête : des écoles francophones du nord-est et du sud du Nouveau-Brunswick fermées

Au Nouveau-Brunswick, toutes les écoles du District scolaire francophone Nord-Est sont fermées en raison des conditions météorologiques et routières.

Le District scolaire francophone Sud indique que ses écoles aux endroits suivants sont aussi fermées : Baie-Sainte-Anne, Bouctouche, Cocagne, Miramichi, Notre-Dame, Richibucto, Rogersville, Saint-Antoine, Sainte-Anne-de-Kent, Sainte-Marie-de-Kent et Saint-Louis-de-Kent. Les autobus scolaires circulent avec une heure de retard dans le cas de plusieurs écoles ouvertes.

Ailleurs dans le District francophone Sud, les autobus des régions de Shediac, Grande-Digue, Grand-Barachois, Cap-Pelé, Saint-Jean, Quispamsis, Fredericton, Oromocto, Dieppe, Memramcook et Moncton circulent avec une heure de retard.

De plus, toutes les écoles du District scolaire anglophone Nord sont fermées.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La neige tombée dans la soirée et dans la nuit de mardi à mercredi complique les déplacements au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

L'Université de Moncton signale que son campus à Shippagan est fermé mercredi, au moins pour la matinée, mais des cours peuvent être donnés en ligne malgré tout. La direction conseille aux étudiants de vérifier si c'est le cas pour leurs cours.

Certaines routes par endroits au Nouveau-Brunswick sont couvertes ou partiellement couvertes de neige, mercredi matin, selon les autorités provinciales.

À l’Île-du-Prince-Édouard, l'ouverture de l’École Pierre-Chiasson de la Commission scolaire de langue française et de tout le groupe d'écoles anglophones de Westisle accuse une heure de retard.

Les prévisions météorologiques en Atlantique

La tempête se poursuit mercredi dans les quatre provinces de l’Atlantique, selon Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, les résidents de l’est et du centre de la province doivent s’attendre à recevoir jusqu’à 10 cm de neige de plus durant la journée de mercredi, la soirée et la nuit. Les vents peuvent atteindre 50 km/h.

À l’Île-du-Prince-Édouard, toute la province peut aussi recevoir jusqu’à 10 cm de neige d’ici jeudi matin. Les vents peuvent atteindre 60 km/h.

En Nouvelle-Écosse, les régions du nord, du centre et de l’ouest peuvent également recevoir jusqu’à 10 cm de neige d’ici jeudi matin, ainsi que de 10 à 25 mm de pluie. Au Cap-Breton, on prévoit des vents pouvant atteindre 140 km/h de Margaree Harbour jusqu'à Bay St. Lawrence et de 20 à 40 cm de neige ou plus par endroits dans les régions montagneuses du comté de Victoria, toujours d’ici jeudi matin. La région de Sydney et le comté de Richmond quant à eux peuvent recevoir une dizaine de centimètres de neige.

À Terre-Neuve, toute la côte sud de Channel-Port aux Basques jusqu'à la péninsule de Burin peut recevoir de 10 à 15 cm de neige, voire plus de 25 cm dans les régions montagneuses, de mercredi matin jusqu’à jeudi matin. Des vents de 80 km/h à 100 km/h risquent de créer de la poudrerie.

La péninsule d’Avalon peut recevoir quant à elle jusqu’à 15 cm de neige, voire jusqu'à 30 cm dans les régions montagneuses, de mercredi soir jusqu'à tard jeudi après-midi.

Les autres régions du centre et du nord-est de Terre-Neuve doivent s’attendre à recevoir de 5 à 10 cm de neige durant la même période, voire jusqu'à 15 cm à l'intérieur des terres et dans les régions montagneuses.