Ottawa investit près de 7 M$ dans Oneka, une entreprise de dessalement sherbrookoise

La ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, était à Sherbrooke mardi pour annoncer une contribution d'Ottawa de 6,7 M$ pour Oneka Technologies. Cette entreprise sherbrookoise développe des unités de dessalement de l'eau de l'océan, et se lance maintenant dans un projet à grande échelle qui pourrait avoir un impact significatif sur les communautés côtières confrontées à des pénuries d'eau.

L’entreprise a en effet créé une bouée qui utilise l'énergie générée par le mouvement des vagues pour produire de l'eau potable.

Ce qui se passe, c'est des flotteurs installés en mer et juste avec le mouvement des vagues, ça vient pomper l'eau de la mer, la dessaler avec des membranes qui séparent le sel de l'eau de mer. L'eau potable qui est produite sur place est pompée jusqu'à la berge avec un tuyau sous-marin. Les utilisateurs côtiers ont un tuyau qui arrive de la mer, et en continu avec le mouvement des vagues, ils obtiennent de l'eau potable , explique le fondateur et président-directeur général d’Oneka Technologies, Dragan Tutic.

La bouée d'Oneka permet de dessaler l'eau. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Une petite unité créée par l’entreprise, nommée glaçon , est utilisée principalement lors des urgences après-sinistres, et peut produire environ 1000 L d'eau potable par jour. Le nouveau projet d’Oneka Technologies est d'en développer une 10 fois plus grosse, d'un diamètre de 15 mètres.

Le nouveau système qu'on va déployer va produire près d'un demi-million de litres par jour par bouée , explique Dragan Tutic.

Ce système pourrait éventuellement alimenter de grandes villes, assure-t-il. Des villes qui font plus de 100 000 personnes, des industries qui ont besoin de beaucoup d'eau, comme les industries minières ou éventuellement même fournir de l'eau à de l'agriculture efficace , indique-t-il.

Plus de 14 M$ de dollars sont investis pour développer ce projet. Le gouvernement fédéral y consacre 670 0000 $ via la Supergrappe des océans du Canada. D'autres entreprises y apporteront leur savoir-faire, dont H2O Innovation, spécialisée en dessalement.

Le dessalement a la réputation d'être très énergivore et en convertissant la source d'énergie actuelle, qui est principalement fossile, surtout au Moyen-Orient, à travers des énergies propres comme l'énergie des vagues, on vient contribuer à un essor écologique , soutient le chef de l’exploitation d’H2O Innovation, Guillaume Clairet.

« Au Canada, on est privilégié d'avoir autant d'eau, mais même au Canada, il y a des régions qui font face au manque d’eau. » — Une citation de Dragan Tutic, fondateur et président-directeur général d’Oneka Technologies

C'est d'ailleurs à Barrington, en Nouvelle-Écosse, que le système sera testé au cours des deux prochaines années. Les puits s’y assèchent souvent pendant l'été, au point où la municipalité doit dépanner les citoyens.

Il manque d'eau sur l'île, donc ils sont obligés d'amener, avec des camions d'eau, livrer de l'eau aux habitants de l'île. En ayant une nouvelle source d'eau, ça va permettre d'éviter d'amener de l'eau de beaucoup plus grandes distances , fait remarquer Dragan Tutic.

Oneka Technologies espère par la suite déployer ses unités au Chili et en Californie. L'entreprise compte d'ailleurs embaucher une quarantaine d'employés d'ici 2025.

