Des soumissions salées freinent des projets municipaux aux Îles-de-la-Madeleine

Mardi soir, le conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine a indiqué avoir reçu une seule soumission frôlant les 11 millions de dollars pour son projet de mise aux normes des étangs et d'un bâtiment qui servira au traitement des eaux usées de Cap-aux-Meules.

L'administration municipale a rejeté l'offre de service, car le montant était deux fois plus élevé que ce qui était attendu.

Durant la soirée, les élus ont également refusé les deux soumissions reçues pour la construction d’un pavillon de services pour le site de la Dune-du-Sud. L’offre la plus basse s’élevait à près de 377 000 $ alors que le budget municipal alloué était d’environ 200 000 $.

Il y a un mois, lors de la séance du 14 février, la construction d'un bâtiment de services au Centre de gestion de matière résiduelle a aussi été mise sur pause pour la même raison.

Dans ces trois cas, l’administration municipale a préféré réviser les modalités des projets plutôt que d’accepter les soumissions.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, souhaite comprendre les raisons des écarts importants entre les coûts estimés par l'équipe municipale et les offres soumises par les entrepreneurs.

On commence à voir une impasse qu’il va falloir dénouer parce que l’écart est très grand entre l’estimation des coûts des travaux qu’on fait du côté de la Municipalité et les résultats des appels d’offres , affirme le nouveau maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette.

« On a des écarts qui peuvent varier du double, des fois [c'est] presque deux fois et demie le prix qu’on avait estimé. Ça fait partie des gros enjeux auxquels on doit s’attaquer. »