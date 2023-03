Singh espère que le remboursement de la TPS sera à nouveau doublé dans le budget

Il estime que grâce à l' entente de soutien et de confiance conclue il y a un an avec les libéraux, son parti a plus de poids maintenant pour faire avancer ses priorités dans le budget fédéral.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) s'attend à voir dans ce budget, qui sera dévoilé le 28 mars, des sommes pour étendre l'assurance dentaire aux adolescents, aux personnes âgées et aux personnes handicapées – une mesure qui faisait partie de l'entente conclue avec les libéraux le 22 mars 2022.

Nous voulons voir l'engagement des fonds nécessaires à la mise en place d'un programme national , a martelé M. Singh lors d'une entrevue avec La Presse canadienne.

Ce dernier souhaite également que les libéraux doublent encore une fois le remboursement semestriel de la TPS , comme le gouvernement l'avait fait l'automne dernier, mais pour une fois seulement.

Ça fait partie des choses sur lesquelles nous allons utiliser notre pouvoir de négociation , a souligné M. Singh, ajoutant qu'il avait soulevé le sujet avec le premier ministre Justin Trudeau. Ce n'est pas dans l'entente, mais cet accord nous donne le pouvoir de pousser pour des mesures comme celle-là.

Les conservateurs, de leur côté, souhaitent voir une baisse des impôts, un plafonnement des dépenses et un engagement à améliorer la disponibilité de logements en libérant des terrains et en accélérant les permis de construction.

Ils proposent d'augmenter la souffrance , a réagi M. Singh à propos des priorités des conservateurs. Les gens souffrent déjà. Il a dénoncé que les conservateurs proposent de faire davantage de compressions, alors que les gens ont déjà de la difficulté à joindre les deux bouts.

Aider les gens

M. Singh a indiqué que sa priorité budgétaire est d'aider les Canadiens à trouver des moyens d'économiser grâce à des remboursements ou à d'autres initiatives pour lutter contre l'inflation.

Un programme fédéral de repas scolaires pourrait aider les enfants et les familles à faire face à la pression du coût de la vie et du prix des aliments , a mentionné M. Singh. Il y a des signes que les libéraux sont ouverts [...], mais nous voulons voir si nous pouvons continuer à faire pression pour que ça se produise.

En novembre dernier, le gouvernement libéral a tenu des consultations avec des enseignants, des parents, des jeunes et des organismes comme le Club des petits déjeuners au sujet d'une politique nationale en matière d'alimentation à l'école. On citait alors une enquête de l'Organisation mondiale de la santé de 2018 qui révélait qu'un enfant sur cinq au Canada risquait d'aller en classes le ventre vide.

Parmi les autres priorités budgétaires du NPD figurent la réforme de l'assurance-emploi et la création de logements plus abordables.

Il y a un an, le NPD a accepté d'appuyer jusqu'en 2025 le gouvernement minoritaire libéral lors de votes clés en Chambre, y compris le budget, en échange de l'adoption de mesures et de programmes qui reflètent leurs priorités communes.

M. Singh s'est dit confiant que le gouvernement libéral tiendra ses promesses dans le prochain budget. Selon lui, les Canadiens peuvent également s'attendre à voir un projet de loi sur l'assurance-médicaments cette année, comme le stipule l'accord.

Mais il a précisé qu'il est peu probable que le budget de cette année inclue un financement pour les ordonnances.

Pas de signal de la ministre pour le moment

Le chef néo-démocrate a expliqué que le projet de loi mettrait l'accent sur la création d'un cadre national pour un éventuel programme d'assurance-médicaments, semblable à la façon dont la Loi canadienne sur la santé établit l'administration des soins de santé publics.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a récemment souligné que le gouvernement adoptait des restrictions budgétaires pour éviter de jeter de l'huile sur les flammes de l'inflation.

Malgré tout, le budget devrait inclure de nouvelles mesures pour soutenir la transition du Canada vers une économie plus verte et concurrencer les États-Unis sur les technologies propres.

On s'attend également à ce que le document rende compte des milliards de nouvelles dépenses en soins de santé qui découleront d'ententes bilatérales avec les provinces.