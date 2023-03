Habitations à Petit-Saguenay : le projet de règlement d’emprunt bloqué par les citoyens

Ce sont 89 Saguenois et Saguenoises qui ont signé le registre municipal ouvert de 9 h à 19 h, alors que le nombre de 74 était requis pour demander un scrutin référendaire et stopper l’adoption directe du règlement. Il visait deux futurs ensembles résidentiels.

C'est évident qu'il y a une part importante des citoyens et citoyennes de Petit-Saguenay qui sont inquiets par rapport au projet qu'on a déposé dans le cadre du règlement d'emprunt et qui veulent avoir davantage de garanties ou il y en a qui, carrément, s'y opposent. Donc nous, on va prendre acte de ce résultat-là. On va se réunir avec le conseil et on va évaluer nos possibilités , a d’abord indiqué en entrevue le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, quelques minutes après la fermeture du registre.

Petit-Saguenay compte 665 habitants.

Une présentation publique du projet avait été faite lundi soir. Philôme La France avait qualifié, plus tôt mardi, cette rencontre comme ayant été houleuse .

Certainement qu'on va modifier notre approche parce qu'on ne peut pas aller de l'avant avec le règlement d'emprunt dans la formule actuelle ou alors on va aller en référendum, si on estime qu'on n'a pas à changer d'approche. Donc c'est les deux options qu'on a sur la table. Mais moi et le conseil, de ce que j'en j'en sais, on n'a pas l'intention de reculer sur ce projet-là. S'il faut le travailler différemment, on le fera , a-t-il conclu.

Il s’agit du deuxième projet de règlement d’emprunt voué à aménager des secteurs résidentiels qui est bloqué cet hiver dans le Bas-Saguenay. Un règlement d’emprunt pour une usine de traitement des eaux usées dans le secteur de la station de ski à L’Anse-Saint-Jean sera présenté de nouveau à la population, après qu’un nombre suffisant de citoyens se soient opposés lors de la première ouverture de registre à la fin du mois de janvier.