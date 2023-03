Présumés postes de police chinois : les groupes visés offrent leur aide

Dans un communiqué diffusé mardi par le cabinet d'avocats montréalais Arsenault Dufresne Wee Avocats, les groupes concernés ont mentionné qu'ils souhaitent que leurs droits fondamentaux soient respectés et soulignent l'importance de la présomption d'innocence.

La semaine dernière, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé que son équipe intégrée de sécurité nationale avait ouvert des enquêtes sur les deux organismes à but non lucratif qui aident les nouveaux arrivants au Canada - le Service à la famille chinoise du Grand Montréal, qui se trouve dans le quartier chinois, et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, situé à Brossard, en Montérégie.

Les deux organisations affirment que c'est seulement après avoir été contactées par les médias qu'elles ont appris avec étonnement l'existence de cette enquête à leur égard.

Les postes de police présumés sont décrits comme des avant-postes à l'étranger qui servent à persuader les personnes qui, selon les autorités chinoises, sont des fugitifs vivant à l'étranger de retourner en Chine pour faire face à des accusations.

La déclaration des organisations indique qu'ils s'opposent à toute forme d'intimidation et de harcèlement, et invitent toute personne victime à dénoncer ces agissements.

Elles mettent aussi en garde la population et les médias face aux amalgames, particulièrement suivant le contexte de pandémie où la communauté chinoise a été fortement stigmatisée .

Vendredi, la Chine a accusé le Canada de salir sa réputation à cause de ces allégations.