L’école en forêt dans le Bas-Saguenay : un projet pilote qui pourrait faire des petits

La nature au service de la réussite vise à favoriser l'apprentissage hors des murs.

Ce projet unique au Québec, selon le centre de services scolaire, a été déployé près de l'école primaire de Saint-Félix-d'Otis, dans une première phase, et devrait faire des petits dans quatre autres municipalités du Bas-Saguenay.

S'inspirer de la nature pour mieux comprendre les mathématiques, les langues, les sciences, la nutrition et l’entrepreneuriat. Voilà l’expérience qu'a décidé de faire vivre le CSS aux élèves des écoles de Saint-Félix-d’Otis, Ferland-et-Boilleau, L’Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Petit-Saguenay.

Projet-pilote

Grâce à un projet pilote, des écoliers du primaire vivent des aventures inoubliables en forêt, hument le parfum du grand air, taquinent le poisson, cuisinent et apprennent les rudiments de base de la survie.

Je suis une personne convaincue que tous les jeunes peuvent réussir leur parcours éducatif, mais dans des cheminements différents. C'est ce qu'on tente de faire. C'est la vision de la direction générale d'offrir un maximum de possibilités pour nos jeunes parce que le parcours traditionnel, ça ne peut plus s'appliquer , a mis en relief la directrice générale du CSS des Rives-du-Saguenay, Chantale Cyr, lors d’une conférence de presse.

Chantale Cyr, directrice générale, CSS des Rives-du-Saguenay Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

Lors du passage de l’équipe de Radio-Canada, l’heure était à la lecture et à la dégustation d’une infusion au miel et au sapin dans une yourte construite à proximité de l’école Saint-Félix.

L’infrastructure a coûté 75 000 $ au centre de services scolaire. Ce n'est qu'une partie des 1,5 million de dollars investis pour l’achat de matériel comme des cannes à pêche et des raquettes.

L’enseignante Pascale Tremblay est venue en raquettes à partir de l’école avec ses élèves de troisième année. Elle remarque que les classes extérieures facilitent l’assimilation de certains concepts et allègent l’enseignement.

Le projet unique au Québec a été déployé près de l'école primaire de Saint-Félix-d'Otis Photo : Radio-Canada / Melyssa Gagnon

Quand on est en nature, c'est certain qu'on n'a pas le même lien avec les élèves. C'est un lien qui est plus dans l'émerveillement, la liberté , a relevé l’enseignante.

Préparer des croustades aux petits fruits et les faire cuire sur un feu de bois a semé des sourires sur des petits visages aux joues rougies par le vent frisquet du printemps.

Pierre Lavoie impliqué

La direction mise sur l’ambassadeur des saines habitudes de vie Pierre Lavoie pour mousser son projet.

Moi je suis né dans le Bas-Saguenay et j'ai vécu dans la nature. Je suis allé à la pêche au saumon, j'allais à la chasse quand j'étais tout petit. Tout ça, je l'ai perdu quand je suis entré en ville , a-t-il dit.

Le triathlète et fondateur du Grand défi Pierre Lavoie, qui a planché sur le concept de LAB-École à la demande du gouvernement, croit que l’école en nature n’a que du bon à apporter aux élèves. Il croit que le Québec doit s’inspirer du Danemark, où l’éducation hors murs est la norme.

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay veut créer un précédent au Québec. Il sollicite le ministère de l'Éducation, Bernard Drainville, à hauteur de 4,5 millions de dollars pour déployer son projet dans le Bas-Saguenay, où chaque école aura sa propre mission et couleur.