Un rapport recommande à l’Université de Brandon de créer un « environnement sportif sûr »

Parmi les 36 recommandations, le rapport suggère de créer un « environnement sportif sûr » grâce à un plan et un comité désigné ainsi qu’un code de conduite pour les entraîneurs. Il demande à l'université d'assurer un suivi plus rigoureux des incidents et un meilleur soutien à la prévention de la violence sexuelle sur le campus.

Le personnel et les étudiants ont l’impression que l’université semble vouloir protéger la personne qui fait l’objet de la plainte plutôt que celle qui la dépose , indique le rapport (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) publié mardi.

Le rapport fait suite à des accusations formulées par des étudiants en 2021 concernant des comportements inappropriés de la part d'un ancien entraîneur de l’équipe féminine de soccer des Bobcats de l’université de Brandon.

Une enquête indépendante a mis en évidence un comportement s'apparentant à du harcèlement sexuel à l’égard des joueuses. Elle a également révélé que l’ancien entraîneur avait abusé à plusieurs reprises de sa position d'autorité.

Il a été suspendu en 2021. En avril 2022, l’université s’est excusée et a déclaré qu’elle allait procéder à un examen du programme sportif.

Selon le rapport, l’expérience des membres de l’équipe féminine de soccer a été citée à plusieurs reprises comme exemple d’un manque général de sensibilisation ou de compréhension des comportements acceptables, en particulier en ce qui concerne les interactions entre l’entraîneur et l’athlète.

« Davantage d'éducation et une meilleure compréhension »

Le rapport recommande entre autres à l'Université de Brandon de mettre en place des processus indépendants de gestion des plaintes et des processus indépendants d’évaluation des entraîneurs pour les étudiants sportifs.

Il indique que l’université manitobaine devrait construire une culture où les gens peuvent se manifester et être confiants dans le processus que l’université agisse de manière appropriée .

Les auteurs du rapport préconisent également des formations obligatoires concernant la sécurité des athlètes, par exemple l'application de la règle des deux  (Nouvelle fenêtre) , qui stipule notamment qu'un entraîneur ne devrait pas se retrouver seul avec un athlète.

L’université devrait aussi mieux faire connaître aux étudiants et aux athlètes les services de conseil, de santé mentale et les autres formes de soutien dont ils peuvent bénéficier, selon le rapport.

« Avec davantage d'éducation et une meilleure compréhension des services et du soutien disponibles, il est plus probable que les membres de la communauté universitaire de l'Université de Brandon se sentent plus à l'aise de parler de leurs expériences. »

Le rapport recommande aussi à l’université de rétablir son comité consultatif sur les agressions sexuelles, qui ne s'est pas réuni depuis trois ans.

De son côté, l’Université de Brandon précise que de nombreuses recommandations du rapport ont déjà été mises en œuvre ou sont en cours de réalisation.