De grands noms au Salon du livre de Trois-Rivières

Entre les 23 et 26 mars, pas moins de 150 activités seront présentées sous le thème Sans frontières. Le salon prévoit accueillir 4 700 enfants provenant de centres de la petite enfance (CPE), du préscolaire, des écoles primaires et secondaires les jeudi et vendredi. Et pour être certains de rejoindre le plus d’enfants possible, des auteurs se déplaceront dans des écoles.

Le président d’honneur du salon, Stanley Péan et l’écrivaine en résidence, Catherine Éthier, donneront le coup d’envoi du salon le jeudi. Le lendemain, pour le Vendredi de la FADOQ, Chrystine Brouillet, James Hyndman, Guillaume Perreault, Alexandre Dostie, Stéphane Berthomet, Louise Portal et Johanne Pothier font partie des auteurs mis en lumière à travers des rencontres littéraires.

Tout au long de la fin de semaine, la littérature sous toutes ses formes sera célébrée, qu’elle porte sur des essais, des ouvrages, des romans, de la poésie, des biographies. Parmi les auteurs qui viendront à Trois-Rivières : Marthe Laverdière, Yves P. Pelletier, Marina Orsini, Vicky Payeur, Shirley Théroux, Mélissa Perron, Bryan Perro, Ariane Gélinas et Monique Juteau, la lauréate du Prix Adagio 2023.

Le numérique s’invite au salon

Le DigiHub, partenaire du Salon du livre de Trois-Rivières, déploiera plusieurs projets numériques. À l’aide de leur téléphone, les visiteurs pourront avoir accès à du contenu numérique allant du livre audio à la géolocalisation pour faciliter la recherche de livres et d’auteurs.