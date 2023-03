Des trajets d’Intercar ont repris seulement 10 % des départs

C’est ce qu’a révélé le président du transporteur basé à Saguenay, Hugo Gilbert, mardi.

Pour l'instant, on a encore un réseau qui est très différent de ce qu'on avait avant la pandémie. À l'heure actuelle, il y a un programme d'aide qui va se terminer au 31 mars de cette année. Je dirais qu'on est à peu près pour Québec-Chicoutimi, qui a toujours été la meilleure route pour nous, à peu près à 50 % ou 60 % de ce qu'on avait comme départs avant. Pour le Lac-Saint-Jean, je dirais que c'est 10 %, la même chose pour Alma-Québec. Puis quand on parle de Tadoussac, qu'on parle de Chibougamau, bien là, on est à peu près à une fois par semaine au niveau de la fréquence , a-t-il chiffré, lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique mardi.

Un seul point de service à Chicoutimi

Intercar a aussi confirmé lundi, dans une publication sur Facebook, que le terminus au centre-ville de Chicoutimi demeurerait le seul point de service dans l'arrondissement de Chicoutimi, comme c'est le cas depuis plusieurs mois alors que celui situé à l'Office du tourisme de Saguenay a été abandonné.

Le terminal de la rue Racine avait rouvert ses portes le 1er avril dernier.

Des autobus de la compagnie Intercar Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Selon le président d'Intercar, Hugo Gilbert, seulement 10 % des usagers prenaient le départ au coin des boulevards du Royaume et Talbot, à l’édifice administré par Promotion Saguenay.

Pendant un petit bout de temps, les deux terminaux étaient opérationnels. Il y a à peu près 10 % de la clientèle qui avait fait un transfert vers le haut de la ville, puis on avait des heures réduites en basse-ville. On s'est rendu compte après un certain temps que malgré qu'on pensait que ça allait être une belle expérience et qu'on allait pouvoir avoir un seul point de service qui était en haute ville, [...] bien la clientèle en a décidé autrement , a-t-il poursuivi.

Une demande de l'UMQ à Ottawa

Le 7 mars dernier, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, Daniel Côté, a demandé un soutien fort et durable d’Ottawa pour le transport interurbain lors de son passage devant un comité de la Chambre des communes. L’ UMQ a notamment proposé de rendre les dépenses d'opération du transport interurbain admissibles au Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural.

Si on peut avoir de l'aide, que ce soit fédéral où provincial, elle va être bienvenue , a reconnu Hugo Gilbert.

En mai dernier, l’entreprise active depuis 62 ans avait vendu sa division de Québec à une entreprise américaine. C'est cette division qui desservait également la Côte-Nord.