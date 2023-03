Le Festival folk de Vancouver aura finalement lieu cet été

Le nouveau financement du gouvernement de la Colombie-Britannique aurait changé la donne, a fait savoir la présidente du conseil d’administration, Erin Mullan, dans une déclaration écrite.

La province a récemment annoncé un financement pouvant atteindre 250 000 $ pour les festivals, foires ou événements sportifs admissibles. Cette offre ponctuelle vient en aide aux organisations qui ont souffert notamment d'une perte d’employés et de bénévoles, de problèmes financiers et d’une baisse de fréquentation à cause de la pandémie.

Erin Mullan a précisé que ces sommes se sont ajoutées à celles d’autres bailleurs de fonds, de partenaires et de la communauté, permettant ainsi au Festival folk de Vancouver de se tenir cet été.

La nouvelle survient après que le festival a mis en veilleuse le mois dernier les plans d’annulation de l’événement et lancé une collecte de fonds. Pour monter rapidement son édition estivale, l'organisation dit avoir également reçu le soutien d'autres directions artistiques de festivals pour l’aider à embaucher les artistes et bâtir sa programmation.

L'événement doit avoir lieu du 14 au 16 juillet à la plage Jericho dans le quartier Kitsilano.