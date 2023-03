La distillerie Fils du Roy s’inquiète de l’augmentation de la taxe sur les spiritueux

C’est une augmentation record. Il y a jamais eu une aussi grosse augmentation , affirme d’emblée M. Roy en entrevue au Téléjournal Acadie.

C’est que la taxe augmente au même rythme que l’inflation. Les producteurs ont donc droit à une augmentation d’environ 6 % de cette taxe à partir du 1er avril.

En plus, les producteurs d’alcool, comme bien d’autres entreprises dans d’autres sphères d’activité, doivent composer avec des coûts de production plus importants en raison de l’inflation.

Les céréales coûtent plus cher. Les houblons coûtent plus cher. Les fruits, le transport, la main-d’œuvre. Tout coûte plus cher , explique le propriétaire de la distillerie Fils du Roy.

Désavantage concurrentiel

Les États-Unis ont réduit cette taxe dans les dernières années et M. Roy croit que ça pourrait se traduire par un désavantage concurrentiel.

Les Américains, nos voisins vont avoir un avantage concurrentiel chez eux et ça, ça va probablement générer des investissements chez eux. Puis après ça, ils vont pouvoir avoir accès à nos marchés plus facilement parce qu’il y aura les moyens de compétitionner , déplore le propriétaire de la distillerie Fils du Roy.

En plus, il explique que les entreprises qui ont moins de cinq ans constituent plus de la moitié des producteurs d’alcool. S’il estime que son entreprise qui a 10 ans pourra bien se tirer d'affaire, il doute que les entreprises plus jeunes réussissent à absorber à la fois des coûts de production plus importants et une taxe plus dispendieuse.

C’est très préoccupant , conclut M. Roy.

