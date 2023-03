Le député fédéral Yasir Naqvi envisage de briguer la chefferie libérale en Ontario

M. Naqvi continuera d'occuper son siège de député d'Ottawa-Centre, mais il n'agira plus comme secrétaire parlementaire du ministre de la Protection civile et président du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Son bureau a confirmé mardi dans une déclaration écrite que M. Naqvi envisageait de se porter candidat à la direction du Parti libéral de l'Ontario.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a souhaité bonne chance à M. Naqvi sur Twitter. Il affirme qu'ils ont travaillé ensemble à renforcer la gestion des urgences au Canada et à rendre les communautés plus sûres et plus résilientes.

M. Naqvi a été élu député fédéral en 2021, mais il avait été député provincial pendant près de neuf ans à Queen's Park. Il a été notamment procureur général et ministre du Travail.

Le Parti libéral de l'Ontario n'a pas encore fixé de date pour la sélection du nouveau chef.

Le chef précédent, Steven Del Duca, défait dans son comté, avait démissionné après les élections de juin dernier. Il a été élu l'automne suivant maire de Vaughan, une banlieue de Toronto.