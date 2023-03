Six mois que les débardeurs du Port de Québec ne peuvent plus travailler

On n’a pas à cacher que six mois, c’est très long, lâche d’un souffle le président du Syndicat des débardeurs du port de Québec, Stéphan Arsenault. On ne peut pas dire que tout le monde ici est très joyeux. Cette situation qui commence à être lourde et nous fait questionner, qu’est-ce que l’employeur veut finalement , s'interroge M. Arsenault.

Le 15 mars marque les six mois de lock-out des débardeurs du Port de Québec. Six coups de sirène retentiront à midi mercredi pour souligner ce conflit de travail qui a commencé avec la Société des arrimeurs du Québec.

Depuis tout ce temps, des travailleurs de remplacement effectuent les tâches des débardeurs contraints de ne plus travailler.

Le lock-out a été décrété à la mi-septembre. (Archives) Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Au Québec, le Code du travail interdit aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement, ces employés qui effectuent le travail normalement accompli par les employés en grève.

Or, le Port de Québec est sous juridiction fédérale, ou une telle pratique n'est pas encadrée.

Parce que la juridiction fédérale n'a pas de loi anti-briseurs de grève, ce conflit perdure , a dénoncé Stéphan Arsenault, président du Syndicat des débardeurs du port de Québec.

Stéphan Arsenault, président du Syndicat des débardeurs du port de Québec. Photo : Radio-Canada / Frédéric Vigeant

Dans ce dossier, Stéphan Arsenault reconnaît que les démarches piétinent pour faire adopter une nouvelle loi.

« La situation de la loi anti-scab [anti-briseurs de grève] est une partie de la problématique du conflit qui perdure ici. On a des pères de famille qui vivent une frustration d’avoir été mis dehors par l’employeur qui lui ne sent pas d’urgence de s’asseoir et de négocier honnêtement. » — Une citation de Stéphan Arsenault, président du Syndicat des débardeurs du port de Québec

Les syndiqués sont persuadés que le conflit serait terminé depuis longtemps s’ils n’avaient pas été sous juridiction fédérale.

« On serait à arme égales », lance M. Arsenault, fatigué par la situation que vivent les syndiqués.

Nous rappelons les nombreux accidents qui ont eu lieu au port depuis que l'employeur utilise des travailleurs de remplacement. Cela est dangereux et immoral et si le lock-out continue, on peut craindre qu'il y ait d'autres mauvaises nouvelles , a aussi déclaré le président du syndicat.

Un important bris de manutention s’est en effet produit en octobre au port de Québec.

Négociations

Les deux parties sont actuellement dans un blitz de négociation pour le mois de mars pour une douzaine de journées. Ce qui est quand même très intéressant, convient Stéphan Arsenault. C’est plus que dans les quatre derniers mois.

Actuellement, le syndicat ne ressent pas un grand désir de la partie adverse à trouver un terrain d’entente sur le nouveau contrat de travail. Les syndiqués réclament notamment une meilleure conciliation travail-famille afin de permettre une meilleure rétention du personnel.

Lock-out des débardeurs au port de Québec. Photo : Radio-Canada

Stéphan Arsenault mentionne toutefois que le syndicat attaque avec du positif cette phase importante de la négociation .

En janvier, le Syndicat des débardeurs de Québec était heureux d’entendre Mario Girard, le président-directeur général du Port de Québec, qui souhaite un dénouement rapide dans le conflit de travail qui oppose la Société des arrimeurs de Québec (SAQ) et les 81 débardeurs .