La relève du curling rassemblée dans le Grand Sudbury pour les championnats canadiens

C’est mercredi soir que débutent les Championnats canadiens de curling universitaire et collégial dans le Grand Sudbury. La relève du curling sera rassemblée pendant cinq jours au Complexe sportif Gerry McCrory Countryside.

C’est vraiment un honneur, ce n’est pas une occasion qui se présente chaque jour de pouvoir être d’une compétition de cette envergure-là avec une foule locale , partage Olivier Bonin-Ducharme, membre de l’équipe masculine des Voyageurs de l’Université Laurentienne.

En étant l’équipe hôte, les deux formations de l’université ont un laissez-passer pour participer au championnat national universitaire.

L'équipe masculine des Voyageurs de l'Université Laurentienne. De gauche à droite : Nathan Carter, Samuel Branconnier, Derek Leung, Olivier Bonin-Ducharme, Jake Horgan, et, debout, l'entraîneur Ryan Lafraniere. Photo : Avec l'autorisation d'Olivier Bonin-Ducharme

Plus d’une centaine d’athlètes et leurs entraîneurs sont attendus pour des tournois à 16 équipes chacun pour déterminer les meilleurs curleurs des rangs USports et de l’Association canadienne du sport collégial.

Il s’agit également de la première tenue de la compétition depuis 2020. Le Grand Sudbury devait l’accueillir l’année dernière, mais la recrudescence de variants de la COVID-19 a forcé les organisateurs à remettre les tournois.

Une compétition phare pour le curling

Ces championnats sont une occasion de voir à l'œuvre les futures vedettes du circuit national et même mondial, qui participeront notamment au Tournoi des Cœurs ou encore le Brier.

Jacob Horgan, le capitaine des Voyageurs de l’Université Laurentienne, vient tout juste de revenir du dernier Brier, où il a représenté le Nord de l’Ontario aux côtés de son frère Tanner.

Il y a beaucoup de participants au Brier cette année qui étaient des champions USports , constate Bonin Ducharme.

« On est en train de jouer contre la relève du curling national et mondial. Ça va être une expérience vraiment amusante. » — Une citation de Olivier Bonin-Ducharme

Selon Kyle Jahns, gestionnaire des communications chez Curling Canada, ces championnats sont une excellente façon d’introduire les jeunes qui s’initient au sport au curling compétitif.

Le Nord, région critique pour le curling au pays

Dans la division féminine universitaire, les Voyageuses de la Laurentienne comptent deux médailles d’or depuis 2017.

L’équipe compte aujourd’hui sur une équipe formée entre autres des sœurs Bella et Piper Lehtimaki-Croisier, qui ont remporté le Championnat nord-ontarien des moins de 21 ans cette année et plusieurs autres compétitions provinciales et nationales par le passé.

L’aréna Countryside, dans le quartier sud du Grand Sudbury, a transformé ses deux glaces en surfaces de curling. (Photo d'archives) Photo : Google Street View

Quant à l’équipe masculine des Voyageurs, Bonin-Ducharme ne veut pas placer la barre trop haute.

Mais je pense qu’on va essayer de se rendre à la ronde éliminatoire , dit-il. Ça ne va pas être facile, évidemment.

L’important pour lui, c’est d’en profiter .

Le Collège Sault sera pour sa part l’unique représentant du Nord de l’Ontario au Championnat canadien de curling collégial.

Certains des meilleurs curleurs proviennent [du Nord] , souligne Jahns, nommant en exemple l’équipe de Krista McCarville qui provient de Thunder Bay. Il y a une énorme quantité de curleurs qui sont produits dans cette région.

Ces deux événements seront suivis par le Championnat canadien de curling mixte, qui se poursuivra jusqu’au 26 mars dans le Grand Sudbury.