Jusqu’à 7 millions $ pour publiciser SAAQclic

Selon nos informations, la campagne publicitaire mettra l’accent sur la simplicité et la rapidité des services en ligne offerts sur SAAQclic. Or, lors de sa mise en ligne le mois dernier, la lenteur du système et la difficulté à y accéder ont été dénoncées par de nombreux usagers.

La SAAQ n’a pas souhaité accorder d’entrevue. Par courriel, le porte-parole Gino Desrosiers confirme néanmoins que la campagne publicitaire sera mise en oeuvre comme prévu à la radio, dans les journaux et sur Internet.

Les récents ratés de SAAQclic n’ont influé ni sur la date de lancement ni sur le contenu de cette première campagne publicitaire, dont les coûts s’élèvent à 280 000 $, indique M. Desrosiers.

Il s’agit cependant d’une infirme partie de l’enveloppe prévue pour promouvoir SAAQclic : jusqu’à 6,9 millions de dollars pourraient être dépensés d’ici décembre 2024 en frais de publicité et de communication pour la plateforme.

Un contrat maximal de 3 millions $ pour Cossette

C’est l’agence de marketing Cossette qui a décroché le 22 mai dernier ce contrat de réalisation de campagnes publicitaires et d’autres activités de communication pour SAAQclic, peut-on lire sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement.

De l’enveloppe totale de 6,9 millions de dollars, Cossette pourrait obtenir jusqu’à 3 millions, le reste étant consacré aux achats médias et aux frais de gestion par le Centre d’acquisitions gouvernementales, notamment.

D’après le devis de l’appel d’offres, le contrat de publicité vise différents objectifs, dont informer les clients qu’ils pourront obtenir plusieurs services offerts par la SAAQ sur le web .

Les campagnes publicitaires devront aussi construire la notoriété du site transactionnel et rendre crédibles le portail et son utilisation .

Mardi, le premier ministre François Legault a affirmé qu’il y a eu une grave lacune de planification dans le processus devant mener au lancement de SAAQclic.