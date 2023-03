Maricourt a soutenu le Camping Havana malgré des plaintes citoyennes 

Rappelons que lundi, le Tribunal de la Régie des alcools a annoncé la révocation du permis d'alcool de l’entreprise, en concluant que le camping n’avait pas réglé ses enjeux de nuisances sonores et que le problème perdurait depuis des années.

Or une demande d’accès à l’information de Radio-Canada a permis d’obtenir des courriels et des documents montrant que malgré tout, l’actuelle administration municipale a posé plusieurs gestes pour appuyer le camping depuis 2021.

Un règlement modifié pour permettre le bruit dans les campings

La municipalité a ainsi modifié son règlement pour permettre aux organisateurs d’événements ayant lieu sur un terrain de camping de se soustraire à l’application du règlement sur la nuisance sonore.

Dans un des courriels obtenus par Radio-Canada, la Ville demande au camping de soumettre une demande officielle d’autorisation d’événements afin de le protéger .

Peux-tu me dire si c’est toi ou Dominic qui me fournira la demande d’autorisation d’événements pour la saison 2022, pour que je puisse vous protéger et appliquer l’article 28? , demande la directrice générale de Maricourt, Nancy Daigle, dans ce courriel datant du 9 juin 2022.

Le camping a répondu à cette demande en confirmant avoir l'intention de tenir des événements du 20 mai 2022 au 10 octobre, de 8 h à 22 h, empêchant concrètement les citoyens de porter plainte en vertu de la modification au règlement municipal.

Dans un autre courriel, la directrice générale mentionne au camping vouloir obtenir les résultats de tests de son pour documenter le dossier et faire taire les plaignants .

Le maire de Maricourt, Daniel Gélineau, a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada. La directrice générale Nancy Daigle n’a quant à elle pas rendu les appels ni répondu aux courriels de Radio-Canada.

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’avait pas eu de réponse du Camping Havana dans ce dossier.

Retrait de constats d’infraction

Dans une entrevue accordée à la Tribune en 2022, le maire de Maricourt avait par ailleurs déclaré avoir pris la décision d’annuler des constats d’infraction du camping afin de cesser de payer des frais d’avocat.

La professeure en sciences politiques à l’UQAM, Caroline Patsias, se questionne sur une telle démarche.

C’est la loi du plus fort, et non plus la loi de la raison ou la règle de droit, car finalement, comme la cour coûte cher, on choisit d’éviter d’y aller. Pour moi, il y a un vrai problème , constate-t-elle.

« C'est l'argent du contribuable. Il faut être prudent avec, mais quand même, ça veut dire que comme on ne veut pas payer une action en justice, on se soumet à la volonté du camping. » — Une citation de Caroline Patsias, professeure en sciences politiques à l’UQAM

Motif à une évaluation de la Commission municipale du Québec

Quant aux règlements modifiés qui permettent au camping de se protéger, en quelques sortes, des plaintes pour nuisance sonore, l’ex-ministre des Affaires municipales, Rémy Trudel, croit qu’il y a motif pour que les citoyens réclament une analyse de la situation par la Commission municipale du Québec.

Il y a comme une apparence de paradoxe, le moins qu’on puisse dire, ou de contradiction entre le jugement d’un organisme légal qui s’appelle la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, et la décision du conseil municipal. [...] Il y a motif là de demander à la Commission municipale du Québec de se pencher sur la situation , soutient-il.

Saisie de véhicules

Dans deux semaines, 15 véhicules divers de l’entreprise seront par ailleurs vendus par l’État à la suite d’un jugement.

Ils serviront à rembourser l’entreprise qui a aménagé la piscine du camping, qui n’a pas reçu son paiement complet.

Avec les informations de Thomas Deshaies