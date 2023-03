Flair Airlines affirme que ses opérations ne seront plus perturbées par des saisies

Nous avons repris nos opérations normales sur l'ensemble de notre réseau et les clients peuvent être rassurés sur le fait qu'ils arriveront à destination sans être perturbés par cet événement , a affirmé en conférence de presse le président-directeur général de l’entreprise, Stephen Jones.

Il assure également que la compagnie est désormais parfaitement à jour dans le paiement des frais de location de tous les appareils . De plus, il s’explique mal la décision du propriétaire de l’agence de location des avions, Airborne Capital, de procéder à une saisie qu’il qualifie d’ inattendue et d’ injustifiée .

« Je me suis entretenu avec la direction d'Airborne vendredi en disant "vous serez payé lundi", et ensuite c’est arrivé au milieu de la nuit de vendredi. Pour moi, ça signifie qu'ils avaient prévu cela pour une raison quelconque et depuis un certain temps. » — Une citation de Stephen Jones, PDG, Flair Airlines

Même s’il reconnaît que sa relation d’affaires avec Airborne est un peu tendue en ce moment , Stephen Jones affirme que Flair continuera de profiter de ses services de location d’aéronefs.

Si nous ne récupérons pas ces quatre appareils, ce qui semble de plus en plus [probable], nous devrons soit trouver des avions supplémentaires pour l'été, soit réduire un peu notre capacité et nos horaires , explique-t-il, en ajoutant avoir un soutien de toutes les autres firmes de location .

La saisie d’avion, un geste rare

Selon deux experts en aviation commerciale, les agences de location d’appareils procèdent très rarement à des saisies pour défaut de paiement.

Pour David Gillen, directeur du Centre for Transportation Studies à l'Université de la Colombie-Britannique, les agences de location ont normalement intérêt à tenter de régler à l’amiable des désaccords. Cela permet aux transporteurs de continuer à percevoir des revenus, ce qui leur permettra éventuellement de payer les sommes dues.

« La semaine de relâche, ce n'est pas le moment de saisir des avions, car cela réduit certainement le montant des recettes [du transporteur aérien] dans l'immédiat, mais cela pourrait aussi réduire les recettes à l'avenir parce que les passagers pourraient se tourner vers un autre transporteur », explique-t-il.

Selon l’analyste en aviation Ken Beleshko, cette saisie pourrait être le symptôme d’un problème de liquidités chez Flair Airlines. Ça pourrait déclencher une avalanche chez les autres créanciers s'ils constatent qu'il y a un problème et que Flair n'honore pas ses paiements.

Les deux experts sont cependant en désaccord sur la cause de ce défaut de paiement. Selon Ken Beleshko, c’est une conséquence directe de la croissance rapide de la compagnie aérienne. Ils ont pris un gros morceau [du marché] , illustre-t-il.

« Lorsqu'on exploite un transporteur à très bas prix, on travaille avec des marges très minces. Tout doit donc fonctionner parfaitement tout le temps. Ça prend un effort coordonné du côté des opérations, des finances, des ventes et du marketing. » — Une citation de Ken Beleshko, analyste en aviation

De son côté, David Gillen, affirme plutôt que « Flair a probablement fait l'une des meilleures entrées dans le marché du transport aérien au cours des deux ou trois dernières années au Canada ».