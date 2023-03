Québec débloque un permis de chirurgie au privé en orthopédie et en plastie

Marie et Perry Gdalevitch s’attendaient à obtenir un permis dans les mois qui ont suivi leur demande, faite en novembre 2021, pour y réaliser des actes médicaux couverts et non couverts par la RAMQ, rapportait Radio-Canada lundi.

En février 2023, elles ont appris que leur demande était refusée en raison notamment d’une situation de pénurie de main-d’œuvre .

Les deux sœurs ont investi deux millions de dollars pour aménager deux blocs opératoires.

Le récent revirement de situation les enchante. Nous sommes ravies de savoir que le processus semble suivre son cours favorablement et de sentir qu'on se rapproche enfin de la date où nous pourrons mettre nos équipes à contribution pour soutenir l’effort collectif en chirurgie.

Marie Gdalevitch compte près de 300 patients inscrits sur sa liste d’attente en orthopédie à l’Hôpital de Verdun. Elle est une spécialiste canadienne en allongement de membres et en correction de difformités.

Sa sœur Perry, spécialisée en reconstruction mammaire, œuvre déjà au privé depuis quelques années après avoir travaillé à l’Hôpital de Saint-Eustache.

Selon leur plan, 25 % du temps opératoire de leur centre de chirurgie serait consacré à des actes médicaux non couverts par la RAMQ.

Des médecins du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal appuyaient la demande de permis.

Les chirurgiens du CIUSSS reconnaissent ce manque d’accès ou de compétence sur l’île de Montréal et aimeraient que notre CIUSSS aille en appel d’offres afin d’avoir accès à une CMS compétente et disponible , avait écrit le chirurgien orthopédiste Hugo Centomo.

Six blocs opératoires ont été aménagés dans un bâtiment à Westmount. Les deux chirurgiens propriétaires tentent d'obtenir un permis du ministère de la Santé. Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Pas d’esthétique, insiste Dubé

En février, Radio-Canada avait dévoilé que Québec avait refusé 15 permis de chirurgies au privé.

Questionné mardi lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est dit prêt à autoriser de nouveaux centres de chirurgies privés, sauf s’ils font de l’esthétique, en raison de la pénurie d’infirmières dans le réseau public.

« Si c’est pour accélérer [le traitement des gens inscrits sur les] listes d’attente et que ce ne sont pas des cliniques dites esthétiques, on va les autoriser. » — Une citation de Le ministre de la Santé, Christian Dubé

Selon nos informations, deux chirurgiens plastiques ont fait l’acquisition, au début de la pandémie de COVID, d’un bâtiment sur une rue commerciale à Westmount et y ont aménagé six blocs opératoires, un investissement de plusieurs millions de dollars.

Deux ans plus tard, les deux chirurgiens entrepreneurs, qui ont fait une demande de révision après s'être fait refuser un permis, ont dû rehausser leur hypothèque à 15 millions de dollars et doivent jongler avec des hypothèques légales du milieu de la construction.

Une page web fait la promotion notamment de services de chirurgie esthétique qui y seraient offerts.

Selon une source qui connaît bien le milieu, les deux médecins ont pris un risque financier audacieux.

Selon le groupe Médecins québécois pour le régime public , la sous-traitance de chirurgies payées par la RAMQ doit demeurer une solution à court terme.