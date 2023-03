Saison des sucres : des acériculteurs optimistes malgré un début hâtif

Depuis plus d’une semaine, les érables ont déjà commencé à couler à l’érablière de Daniel Levesque, à St-Arthur, qui compte 40 000 entailles.

L’acériculteur concède qu’il s’agit d’un des débuts de saison les plus hâtifs qu’il a connu, mais affirme être bien préparé.

Daniel Levesque, Érablière Dan et A Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Faut tout le temps que tu sois prêts d’avance, on sait pas quand ça va commencer et on sait pas quand ça va finir! , lance-t-il.

« D’habitude quand ça décolle, ça coule pas de même. Là ça décolle, ça coule comme il faut! Ça coule vraiment bien! » — Une citation de Daniel Levesque, Érablière Dan et A

Daniel Levesque croit que malgré ce début hâtif, la saison des sucres est bel et bien commencée.

La manière que ça regarde là, oui. Je pense que c'est décollé. On va bien avoir un petit bout que ça va arrêter. Ça regarde bien pour une couple de jours sur la météo, donc on devrait être bon pour continuer.

À Kedgwick, l’acériculteur Mario Boudreau a été un peu pris de court, quant à lui.

Un peu [surpris] oui, un peu oui, pas mal! C'est ça, on n’était pas tout à fait prêts. Même qu'on a un morceau qui n'est pas entaillé encore , dit-il.

Mario Boudreau, Érablière Namada Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Toutefois, Mario Boudreau n’est pas inquiet et prévoit récolter le précieux sirop dès mercredi. Il explique que l’eau d’érable n’a pas encore coulé aussi abondamment pour lui, parce que son érablière de 17 000 entailles est située plus en hauteur.

L'optimisme est de mise

L’acériculteur de Kedgwick ajoute que les conditions sont réunies pour une bonne saison des sucres.

On a eu ben de la pluie dans le mois d'août, et cet automne aussi, même un peu avant les fêtes parce qu'on a eu un hiver doux. La terre n'est pas gelée sous la neige. Et les arbres commencent déjà à être dégagés et on est juste au mois de mars! , explique-t-il.

Mario Boudreau entrevoit donc cette nouvelle saison avec optimiste.

Comme tous les autres acériculteurs, on souhaiterait toujours une grosse saison. Mais au moins une sans trop de problèmes. L'équipement est rendu cher, donc que j’ai pas trop de bris. Et on va pogner ce qu'il nous donne.

Selon les acériculteurs Mario Boudreau et Daniel Levesque, les conditions idéales sont réunies pour une bonne saison des sucres. Ils espèrent que Dame nature continuera de coopérer. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Daniel Levesque entame la saison avec optimisme lui aussi et espère que Dame nature continuera de coopérer.

Le plus de jours possible qui coulent! Le temps est parfait pour ça, il y n’y a pas de problème. C'est sûr que si ça peut continuer de même, on va le prendre! , lance-t-il en riant.

D’après un reportage de Serge Bouchard