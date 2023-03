Metallica met la main sur une usine de pressage de vinyles

Le groupe de heavy metal est désormais propriétaire de Furnace Record Pressing, une entreprise de bonne réputation fondée en 1996 dans l’État de la Virginie.

Le magazine Billboard indique que Metallica est un grand apôtre de ce format, ayant commandé près d’un million de versions vinyles de ses albums en 2022 seulement. La moitié de ces exemplaires est destinée au marché nord-américain.

Nous ne pourrions être plus heureux de faire passer notre partenariat avec Furnace à l’étape suivante , a déclaré par voie de communiqué Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Le groupe fondé en 1981 fait affaire avec l’entreprise de pressage depuis une dizaine d’années, précise Billboard.

Le leader de Metallica, James Hetfield, a affirmé de son côté que l’acquisition de Furnace Record Pressing assurera aux fans du groupe un accès à des vinyles de grande qualité à l’avenir .

Au cours des deux dernières années, Metallica a vendu plus de 700 000 disques microsillons aux États-Unis, ce qui les classe dans le Top 10 des meilleurs vendeurs dans le domaine. Leurs vinyles les plus populaires en 2022 étaient, dans l’ordre, Master of Puppets, Metallica (l’ album noir ) et Ride the Lightning.

En avril, Metallica sortira son premier album en sept ans, 72 Seasons, avant de débuter une tournée mondiale qui s’arrêtera notamment à Montréal, les 11 et 13 août.