Cimenterie à L’Orignal : la Première Nation de Kanesatake veut être consultée

La Première Nation de Kanesatake déplore le fait de ne pas avoir été consultée dans cette affaire.

Selon les membres de cette communauté autochtone du Québec, le projet est suffisamment près pour causer des impacts environnementaux. Ils croient que les gouvernements ont une obligation de les consulter.

Rappelons que l'entreprise Colacem Canada veut construire une cimenterie à côté d'une carrière qu'elle exploite à L'Orignal, près de Hawkesbury.

La Première Nation de Kanesatake craint qu’une cimenterie construite dans le village de L'Orignal risque d’entraîner des effets négatifs sur la santé et l'économie de la communauté en contaminant les cours d’eau et la faune locale, des éléments au centre de sa culture.

Elle a partagé ses préoccupations lors d’une récente réunion avec l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

De dire que ça touche juste Kanesatake, c'est un euphémisme parce que ça coule le long de la rivière et il y a d'autres Premières Nations en aval. Et de dire qu'ils ont informé ou consulté les Premières Nations dans un rayon de 200 kilomètres est un mensonge. Je suis à 63 kilomètres du site et nous n'avons pas été informés , a déclaré le Grand Chef Victor Akwirente Bonspille, lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

Le Grand Chef de la Première Nation de Kanesatake, Victor Akwirente Bonspille. Photo : Radio-Canada

Le conseil des Mohawks de Kanesatake a écrit aux gouvernements ontarien et fédéral afin de leur demander de suspendre l'approbation de l'usine, tant que les communautés n'auront pas été consultées.

Je ne comprends pas pourquoi un gouvernement qui pousse pour la réconciliation ne se lève pas pour dire : ''Vous savez quoi? Nous avons fait une erreur''. [Les dirigeants] doivent s'asseoir avec nous en tant que nation respectée, être ouverts au dialogue et nous entendre , ajoute le Grand Chef Victor Akwirente Bonspille.

Aucun espoir du côté de la justice?

Le groupe de citoyens Action Champlain fait aussi pression pour qu'une évaluation environnementale indépendante du projet soit menée. Le mouvement opposé à la construction d’une cimenterie cherche depuis plusieurs mois à faire désigner le projet de cimenterie de Colacem Canada en vertu de la Loi fédérale de 2019 sur l'évaluation d'impact.

Cela permettrait de déterminer si les émissions cumulées prévues sur le site de Colacem dépasseront les normes environnementales.

Une pancarte installée par les opposants à la cimenterie en bordure de la route 17. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Une demande en ce sens a été soumise au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, le 30 août dernier, mais ce dernier a refusé, à la fin de 2022, la demande du regroupement de réévaluer le projet.

Le ministre a rappelé qu’une décision, prise en 2019, stipule que la désignation du projet demandée par Action Champlain est injustifiée , ajoutant que la décision a été basée sur de l'information fournie par le promoteur et des conseils scientifiques d’experts fédéraux.

Puisqu’il n'y a pas eu de changements matériels au projet, il n'y a pas lieu de revoir la décision , avait déclaré M. Guilbeault dans une lettre adressée à la directrice d’Action Champlain.

Gary Champagne, membre du regroupement Action Champlain opposé au projet de cimenterie à L'Orignal, dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

L'effet de serre et les toxines ne s'arrêtent pas à Prescott-Russell. La question de l'effet cumulatif, ce n’est pas juste le fait qu'il va y avoir 800 tonnes métriques par année d'émissions de gaz à effet de serre qui vont tomber, c'est que ça va être comme ça d'année en année, pendant 50 ans , a rétorqué Gary Champagne, un membre du collectif Action Champlain, cette semaine, en entrevue à Radio-Canada.

Le député fédéral de Glengarry-Prescott et Russell, Francis Drouin, estime pour sa part que l'entreprise Colacem, derrière le projet, aurait pu être plus transparente envers le public.

C'est ça que je déplore. C'est l'absence complète, l'absence totale de l'entreprise. Puis, je me dis en bout de ligne : "Est-ce que c'est le genre d'entreprise que je veux avoir dans ma communauté, quand ils ne veulent même pas s'engager pantoute avec la communauté? s'est-il interrogé.

Le député fédéral de Glengarry-Prescott et Russell, Francis Drouin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Le député n'est pas optimiste que la décision soit révisée.

Je pense que sur le côté légal, on est allé jusqu'au bout, on a fait ce qu'on pouvait , a-t-il confié.

Le conseil des Mohawks de Kanesatake espère maintenant que toutes les démarches entreprises mèneront à des consultations sérieuses sur le projet de cimenterie.

Avec les informations de Chantal Dubuc