L’Alberta veut rendre obligatoires les caméras d’intervention dans les services de police

Les caméras d'intervention sont un dispositif d'enregistrement vidéo et sonore porté sur la poitrine ou la tête d’un agent des forces de l'ordre et utilisé pour filmer des interactions avec le public.

Nous croyons que l’obligation d’utiliser des caméras d'intervention contribuera à renforcer la sécurité publique , a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Mike Ellis.

Selon lui, ces caméras documenteront le comportement de la police en public, en recueillant de meilleurs éléments de preuve et en améliorant l’approche pour résoudre les plaintes complexes au cours des enquêtes.

« Obliger la police à porter des caméras d'intervention est une décision transformationnelle qui garantira que les interactions avec les agents sont objectives.[...] Les Albertains ont le droit de se sentir en sécurité et d’avoir confiance que la police les aidera et sera équitable à cet égard. » — Une citation de Mike Ellis, ministre de la Sécurité publique de l’Alberta

Le NPD dit être favorable à une transparence accrue afin d’instaurer la confiance entre les forces de l’ordre et les communautés.

Le parti s'étonne cependant que l’annonce ne soit accompagnée d'un calendrier, un plan de financement ou une explication précisant comment la quantité de données générées par ces caméras sera gérée.

D'après le porte-parole du NPD en matière de justice, Irfan Sabir, il s’agit d’une tentative désespérée de Danielle Smith et du Parti conservateur uni de donner l’impression d’agir, à la veille d’une élection sans véritable plan.

« Pendant ce temps, il y a une accumulation de dossiers à l’ASIRT [Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incident grave]. Si le PCU était sérieux au sujet de la transparence, il se concentrerait sur la finalisation de ces enquêtes afin que les Albertains aient accès à la justice. » — Une citation de Irfan Sabir, porte-parole du NPD de l’Alberta en matière de justice

Le gouvernement compte sur l’appui des chefs de police de l'Alberta pour élaborer le mandat et les normes nécessaires à la mise en œuvre de l’utilisation de caméras d'intervention, en plus de déterminer les coûts et la logistique.

Ce travail comprend des discussions avec des policiers de première ligne, y compris les services de police municipaux et les trois services de police autochtones autogérés, précise le ministère de la Sécurité publique.

Dean LaGrange, chef du service de police de Camrose et vice-président de l’Association des chefs de police de l'Alberta, déclare être impatient de voir ce projet réalisé.

« Nous sommes déterminés à travailler avec le gouvernement de l’Alberta pour veiller à ce que la mise en œuvre des caméras d’intervention comprenne des politiques et des pratiques antiracistes, et que les lacunes relevées dans d’autres administrations soient comblées afin de créer une société plus juste et équitable. » — Une citation de Dean LaGrange, chef du service de police de Camrose

D’après le ministre Mike Ellis, l’Alberta sera la première province à obliger tous les services de police à équiper les agents de caméras d’intervention.