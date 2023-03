L’organisme Un lac pour tous n’a toujours pas trouvé de directeur général

En août, l'organisme croyait avoir trouvé preneur. Mais la personne embauchée s'est finalement désistée. Selon le président Luc Simard, les difficultés de recrutement sont dues à la pénurie de main-d'œuvre.

Ce n’est vraiment pas une volonté de mettre une croix là-dedans. Les difficultés de recrutement, on en vit un peu partout. [...] Il y a des impondérables qui ont fait en sorte qu’on n’a pas pu recruter dès le premier affichage. Donc, on retourne en deuxième affichage. J’ai bon espoir de trouver la bonne personne , indique Luc Simard, président de l’organisme Un lac pour tous et préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Observatoire

Un lac pour tous a été créé en 2016 dans le cadre du renouvellement du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean de Rio Tinto. Selon Luc Simard, le contexte actuel permet à l'organisme de se restructurer et de se repositionner.

L’organisme souhaite notamment mettre en place un observatoire du lac Saint-Jean pour mieux connaître le plan d'eau et ses enjeux.

On est parti d’un organisme de pression au début. On est un organisme qui travaille plus en concertation. Il faut qu’on revoit un peu comment on travaille. Il faut mobiliser davantage nos parties prenantes sans faire trop de réunions. Ce sont des bénévoles. On ne veut pas épuiser nos gens. Donc, il faut trouver un équilibre , ajoute Luc Simard.

Le budget annuel de l'observatoire est évalué à quelques centaines de milliers de dollars.