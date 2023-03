La réaction d’Avril Lavigne aux Juno fait la manchette autour du globe

Le gala des prix Juno a la réputation d’être plutôt poli et discret, à l’image des stéréotypes sur le Canada. Mais l’irruption d’une militante écologiste dénudée lundi soir, et surtout la réaction spontanée d’Avril Lavigne, ont rompu avec la tradition et attiré l’attention de médias et d’internautes d’un peu partout sur la planète.